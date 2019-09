60 đôi đua thạm dự giải đua ôtô địa hình Việt Nam 2019

Giải ôtô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2019 này gồm 4 phân hạng: Bán tải Việt Nam, Cơ bản, Nâng cao và Mở rộng cùng những thay đổi về quy định có lợi cho các vận động viên tại tất cả các hạng đấu qua đó giúp tăng tối đa khả năng vận hành, giảm thiểu thiệt hại và tăng cường tính an toàn với tất cả các xe tham dự giải cũng như khán giả.

Theo Ban tổ chức, Adventure - đường thi thử thách ban đêm diễn ra vào đêm ngày thi đấu thứ nhất hôm 28/9. Chặng đua này mang đậm tính truyền thống, không chỉ là một thử thách bất ngờ đối với những vận động viên tham dự mà còn đem lại những trải nghiệm khó quên, nơi các đối thủ trở thành đồng đội và thi đấu theo nhóm theo tinh thần “bài thi chỉ hoàn thành khi cả nhóm đều về đích”.

Giải đua xe ôtô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 28-29/9/2019 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng đầu tư nâng cấp hệ thống đo thời gian và chấm điểm bằng thẻ chip, đồng thời sẽ thử nghiệm áp dụng tính điểm bằng công nghệ laser trên một số bài thi. Các kết quả sẽ được hiển thị theo từng bài thi, từng đội thi trên diễn đàn Otofun.net theo thời gian thực, phục vụ các tay đua và những người hâm mộ.

Bước sang năm thứ 11 của giải, giải đua xe địa hình VOC cũng đã chính thức gắn tên mình với đơn vị đồng hành đầu tiên – PVOIL – cũng là đơn vị sát cánh cùng giải suốt nhiều năm. Cùng với nhiều sự hỗ trợ từ những đơn vị khác như: Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam, Nissan Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Công ty bảo hiểm VNI, thương hiệu BAIC… Ban tổ chức đã có thể nâng cấp quy mô giải đua lên mức chuyên nghiệp hơn.

Ban tổ chức cũng đầu tư nâng cấp hệ thống đo thời gian và chấm điểm bằng thẻ chip, đồng thời sẽ thử nghiệm áp dụng tính điểm bằng công nghệ laser trên một số bài thi.

Một trong số đó là việc nâng tổng mức tiền thưởng cho các đội đua đạt thành tích tốt nhất cao hơn hai lần với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng tiền mặt, đồng thời giải Nhất dành cho hạng Mở rộng là 110 triệu đồng tiền mặt, là giải thưởng có giá trị cao nhất trong số các giải đua xe đến nay.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức PVOIL VOC 2019 cho biết: "Ba điểm mới cơ bản của giải năm nay so với 10 mùa giải trước, thứ nhất là Ban tổ chức đặc biệt đề cao yếu tố an toàn; thứ hai là điều lệ giải nới rộng quy định về lốp, tối đa lên được cỡ lốp 33 inch và cho phép dùng lốp AT (All Terrain); thứ ba là hạng thi nâng cao cho phép nâng cấp động cơ hoặc thay thế động cơ".

Một trong số đó là việc nâng tổng mức tiền thưởng cho các đội đua đạt thành tích tốt nhất cao hơn hai lần với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

"Bên cạnh đó, toàn bộ vận động viên, thành viên Ban tổ chức và phương tiện dự thi đều được mua bảo hiểm, đồng thời công tác y tế được chuẩn bị chu đáo hơn với kíp trực suốt đêm, do năm nay có cả phần thi ban đêm", ông Hoàng cho hay.