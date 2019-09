"Chạm mặt" Chevrolet Corvette Z06 màu độc, hơn 6 tỷ ở Sài Gòn

Mới đây nhất thì một chiếc xe thể thao Chevrolet Corvette Z06 màu độc đã bị bắt gặp khi đậu tại một trung tâm thương mại tại khu vực quận Tân Bình. Xe sở hữu màu xanh Laguna khá lạ lẫm ở phần ngoại thất và là chiếc Z06 màu xanh duy nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, ngoại thất xe còn được trang trí với nhiều chi tiết màu vàng, mui xe mang thiết kế như một mũi tên đang lao về phía trước và được bổ sung nhiều khe hút gió trên nắp ca-pô. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED hình cánh chim hút mắt cùng với đó là sự xuất hiện của một loạt khe gió khác giúp cải thiện hiệu năng vận hành của xe so với phiên bản C7 thông thường. So với Corvette C7, biểu tượng cá đuôi ở thân xe đã được gỡ bỏ thay vào đó là sự xuất hiện của một khe thoát gió và logo Chevrolet Corvette Z06 mới ấn tượng, ngoài phần đầu xe được thay đổi với hai hốc gió và líp trước lớn hơn thì gói nâng cấp Aerodynamic còn bổ sung thêm các miếng ốp hông xe, cánh gió gió cỡ lớn và phần nóc xe được làm từ sợi carbon. Chưa dừng lại ở đó, gói nâng cấp còn bao gồm hệ thống giảm sóc từ tính và hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với đĩa phanh gốm carbon khác biệt với đĩa phanh thép trên chiếc Corvette C7 tiêu chuẩn. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu được sơn đen với đường kính bánh trước và bánh sau lần lượt là 19 và 20 inch, bộ lốp Pirelli P Zero cũng là một trang bị đáng giá cho Chevrolet Corvette Z06 với thông số 275/35/R19 cho bánh trước và 375/35/R20 cho bánh sau. Cùm phanh Brembo được sơn đỏ nổi bật, tương phản với màu mâm của xe và tạo nên một sự kết hợp đầy thể thao cho ngoại hình của mẫu xe cơ bắp này. Đuôi xe trở nên mạnh mẽ và hầm hố hơn nhờ sự xuất hiện của một chiếc cánh gió cỡ được gắn cố định ở phài sau với khả năng tăng lực ép xuống cho thân xe, giúp người lái có thể tự tin vận hành xe ở tốc độ cao mà không phải lo đến việc mất kiểm soát. Bốn ống xả mạ chrome được đặt nối liền nhau ở vị trí trung tâm, kết hợp để mang lại tiếng nổ đầy ấn tượng từ khối động cơ V8. Chevrolet Corvette Z06 được trang bị khối động cơ LT4 V8 siêu nạp, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 880 Nm tại vòng tua 3.600 vòng/phút. Chevrolet cung cấp cho khách hàng hai tùy chọn về hộp số bao gồm hộp số sàn 7 cấp và hộp số tự động 8 cấp. Chevrolet Corvette Z06 mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 Km/h với hộp sán sàn và mất chưa đến 3 giây khi sử dụng hộp số tự động với lẫy chuyển số trên vô lăng. Tại Mỹ, giá xe Chevrolet Corvette Z06 khởi điểm từ 80.395 USD - một cái giá tương đối hợp lý khi xét tới hiệu năng vận hành mà chiếc xe đem lại. Sau khi nộp đầy đủ các loại thuế, ước tính chủ của chiếc Corvette Z06 tại Việt Nam này sẽ phải bỏ ra tới hơn 6 tỷ đồng mới có thể đưa nó "dạo phố" một cách hợp lệ. Video: Chevrolet Corvette C7 Z06 thứ 3 ra biển tại Việt Nam.

