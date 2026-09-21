Ô tô hất văng 2 người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường ở Vũng Tàu

Hai người đi xe máy bị thương sau khi va chạm với ô tô màu trắng trên đường Trương Công Định. Tài xế ô tô không dừng lại, cơ quan chức năng đang truy tìm.

Video: mailuong23 / Youtube

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn và Công an phường Vũng Tàu làm rõ vụ tai nạn xảy ra tối hôm trước trên đường Trương Công Định.

Khoảng 21h30 ngày 20/9, chị T. (27 tuổi) và anh H. (20 tuổi) đi chung xe máy trên đường Trương Công Định, hướng về Hoàng Hoa Thám.

Khi đến khu vực đối diện số 224 Trương Công Định, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô màu trắng 4 chỗ đi cùng chiều phía sau.

Cú tông khiến hai người ngã xuống đường, một người bị văng vào chiếc ô tô đang dừng phía trước. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu, sau đó tiếp tục đến một bệnh viện tại trung tâm TPHCM điều trị.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang trích xuất, xác minh các thông tin liên quan để truy tìm phương tiện và tài xế, phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.