Miền Bắc có thể đón rét đậm, rét hại muộn hơn thường lệ

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn các năm từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, khiến các đợt rét sâu ở miền Bắc có khả năng xuất hiện muộn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, không khí lạnh tại miền Bắc có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét sâu thấp hơn mức trung bình cùng thời kỳ.

Trong giai đoạn tháng 10-12/2026, cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Xu hướng hiện nay cho thấy các đợt rét sâu có thể đến muộn hơn quy luật khí hậu.

Sang tháng 1-3/2027, không khí lạnh tiếp tục được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại cũng ở mức thấp hơn. Từ cuối tháng 2/2027, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Dù vậy, không khí lạnh hoạt động yếu không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không có rét mạnh. Khi những khối không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống, nhiệt độ vẫn có thể giảm sâu trong thời gian ngắn. Vì thế, thời điểm xuất hiện các đợt rét mạnh vẫn cần được theo dõi qua các bản tin dự báo ngắn hạn.

Nguyên nhân đáng chú ý là El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh từ nay đến đầu năm 2027. Trong tuần thứ hai của tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đạt 2,0 độ C.

Trong tháng 10-12/2026, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh được dự báo lên tới 98%, trong khi xác suất ở mức mạnh là 2%. Sang tháng 1-3/2027, El Nino vẫn được dự báo duy trì cường độ rất mạnh và nhiều khả năng còn kéo dài đến những tháng đầu mùa hè 2027.

Cùng với đó, nhiệt độ miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng tháng 2-3/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi khi thời tiết diễn biến bất thường. Trong các giai đoạn chuyển mùa, cần đề phòng giông, lốc, sét và mưa đá.

Từ tháng 10-12/2026, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta cũng được dự báo hoạt động ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm giai đoạn này có 4,5 cơn trên Biển Đông và 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền.