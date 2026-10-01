Dự đoán ngày mới 2/10/2026 cho 12 con giáp: Tuổi Sửu, Tỵ có nhiều thuận lợi

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay có nhiều điểm đáng chú ý. Tuổi Sửu, Tỵ đón tín hiệu tích cực, còn tuổi Mão cần đi chậm và chắc.
Đợt triệu hồi mở rộng của Mercedes-Benz Việt Nam do lỗi cụm khóa cửa sẽ ảnh hưởng tới hơn 850 xe, cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài.
Cơn mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm chiều tối 30/9 khiến nước ngập lênh láng dốc cầu Rạch Chiếc. Hàng vạn phương tiện xếp hàng dài...lội nước.
Tập đoàn Volkswagen (VW) đã chính thức xác nhận mẫu SUV thuần điện mới với tên gọi ID. Tiguan sẽ thay thế hoàn toàn hai dòng xe ID.4 và ID.5 hiện tại.
Vừa ra lò từ dây chuyền sản xuất, Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng UAV phản lực lên 700%.
BMW 3 Series 2027 thế hệ thứ 8 được vừa nâng cấp mạnh về thiết kế, nội thất và công nghệ. Bản M350 xDrive mạnh 437 mã lực, tăng tốc 0-96km/h chỉ 3,9 giây.
Mẫu sedan thuần điện Hyundai Ioniq V đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá dao động từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (khoảng 384-489 triệu đồng).
Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình.
Khoảnh khắc Hòa Minzy vi vu trời Âu nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ ghi điểm bởi diện mạo rạng rỡ, nữ ca sĩ gây ấn tượng với phong cách trẻ trung.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn, Ngọ, Thân có nhiều tín hiệu thuận lợi, dễ gặp cơ hội trong công việc, tài lộc.
Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn 2027 tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số Honda Odyssey tăng trở lại.
Mô hình Điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, giúp công chúng hình dung phương án phục dựng công trình trên cơ sở nghiên cứu.
Thương hiệu xe sang Lexus kết hợp cùng tập thể nghệ thuật MSCHF để biến hai mẫu xe điện hóa RZ 450e và RX 450h+ thành những tác phẩm có hình dáng khác thường.
Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng chú ý bởi vẻ đẹp thanh thoát, vóc dáng thanh mảnh và thần thái cuốn hút.
Sau nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa ra mắt, Nissan Patrol 2026 tiếp tục được một nhân viên tư vấn tiết lộ có thể sắp về Việt Nam với giá khoảng 4,5 tỷ đồng.
Rough Crafts - một xưởng độ xe máy có tiếng tại Đài Loan vừa giới thiệu bản độ ấn tượng mang tên YenereZ 700 FT, dựa trên mẫu xe địa hình Yamaha Tenere 700.
Royal Enfield đã đem màu trắng cổ điển trở lại trên Classic 350 2026. Màu trắng Signature này cũng lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng thế hệ mới của dòng J.
Toyota đang chuẩn bị thế hệ mới cho Corolla với thiết kế hiện đại hơn cùng loạt tùy chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng, hybrid, PHEV và thuần điện.
Mitsubishi Pajero 2027 được định vị cao hơn Pajero Sport, nổi bật với động cơ diesel 2.4L, hệ dẫn động S-AWC, khung gầm Ladder Frame trang bị loạt công nghệ.