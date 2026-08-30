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Quân sự - Thế giới

Điểm lại những vụ xả súng nghiêm trọng ở Thái Lan 6 năm qua

Trong những năm qua, Thái Lan đã ghi nhận một số vụ xả súng nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

An An (Theo AP)

Vào ngày 7/8/2026, một học sinh 14 tuổi xả súng tại Trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến 5 nhân viên trong trường và 1 nữ sinh thiệt mạng. Trước khi thực hiện vụ tấn công, nam sinh này đã bắn tử vong ông bà của mình tại nhà.

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Vụ xả súng tại trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, ngày 7/8/2026, đã khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Por Tek Tueng Nonthaburi/AP.

Theo AP, Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm qua, nước này đã ghi nhận một số vụ xả súng nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

- Ngày 11/2/2026: Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương khi một thiếu niên 17 tuổi cướp súng của cảnh sát và nổ súng tại một trường trung học công lập ở tỉnh Hat Yai, miền nam Thái Lan. Đối tượng bị bắt sau một thời gian ngắn cố thủ.

- Ngày 28/7/2025: Một tay súng đã bắn tử vong 5 người tại một khu chợ thực phẩm tươi sống nổi tiếng ở Bangkok trước khi tự sát. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

- Ngày 3/10/2023: Một thiếu niên 14 tuổi đã nổ súng bên trong một trung tâm thương mại lớn ở Bangkok, khiến hai người thiệt mạng, trước khi bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết khẩu súng ban đầu được sản xuất để bắn đạn giả nhưng đã được "cải biến" để bắn đạn thật.

- Ngày 23/3/2023: Đặc nhiệm cảnh sát tại tỉnh Phetchaburi, cách Bangkok khoảng 170 km về phía tây nam, đã tiêu diệt một người đàn ông để kết thúc cuộc đối đầu kéo dài 14 giờ sau khi đối tượng này bắn chết 3 người.

- Ngày 6/10/2022: Vụ xả súng và tấn công bằng dao xảy ra tại một trung tâm giữ trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu đã khiến 37 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 20 trẻ nhỏ. Thủ phạm là một cựu cảnh sát và đã tự sát sau khi gây án.

- Ngày 8/2/2020: Một binh sĩ thực hiện vụ xả súng tại thành phố Nakhon Ratchasima, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát và quân đội đã bắn hạ đối tượng này sau đó.

- Ngày 9/1/2020: Một tay súng đeo mặt nạ đã bắn chết 3 người, trong đó có một bé gái 2 tuổi, trong vụ cướp tiệm vàng tại trung tâm thương mại ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Nghi phạm là hiệu trưởng một trường học đã bị bắt chưa đầy hai tuần sau đó và bị kết án tử hình sau khi nhận tội giết người.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây tại Mỹ

Nguồn video: VTV
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