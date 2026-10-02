Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

U góc hàm không đau, 5 tháng sau phát hiện ung thư tuyến mang tai

Khối u vùng góc hàm không gây khó chịu khiến người phụ nữ 44 tuổi trì hoãn thăm khám. Sau 5 tháng, khối u đã lớn 5×6cm.

Thúy Nga

Khối u âm thầm lớn lên

Khoảng 5 tháng trước khi nhập viện, chị L.T.T., 44 tuổi, dân tộc Mông, ở xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang phát hiện một khối bất thường tại vùng góc hàm phải. Do khối u ban đầu không gây nhiều khó chịu, người bệnh chưa đi khám.

Theo thời gian, khối u ngày càng lớn. Gia đình đưa chị đến cơ sở y tế tại địa phương thăm khám, sau đó được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng góc hàm phải kích thước khoảng 5×6cm, kèm một số hạch vùng cổ. Người bệnh được siêu âm vùng cổ - mặt, đánh giá tuyến nước bọt và chụp cắt lớp vi tính vùng hàm mặt có tiêm thuốc cản quang.

u-goc-ham-9602.jpg
Khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy tổn thương tại tuyến nước bọt mang tai phải có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Người bệnh tiếp tục được đánh giá và làm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định chị mắc ung thư tuyến nước bọt mang tai phải.

Phẫu thuật khối u ở vị trí nhiều cấu trúc quan trọng

Với kích thước và vị trí tổn thương, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiến hành phẫu thuật kiểm soát khối u.

ThS.BS Thân Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, cho biết khối u có kích thước tương đối lớn và nằm tại vùng tuyến nước bọt mang tai, nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, đặc biệt là dây thần kinh mặt.

Do đó, phẫu thuật đòi hỏi đánh giá kỹ phạm vi tổn thương và mối liên quan giữa khối u với các cấu trúc lân cận. Trong quá trình bóc tách, ê-kíp chú trọng bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và chức năng vận động các cơ vùng mặt, nhằm duy trì khả năng nhắm mắt, cười, biểu cảm khuôn mặt và vận động môi miệng, đồng thời hạn chế nguy cơ liệt mặt sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo.

u-goc-ham.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đừng bỏ qua khối u bất thường dù chưa gây đau

ThS.BS Thân Ngọc Minh cảnh báo, trường hợp trên cũng cho thấy một vấn đề thường gặp trong thực tế: khối bất thường xuất hiện nhưng không gây đau hoặc khó chịu dễ khiến người bệnh chủ quan, trì hoãn thăm khám.

Ở người bệnh này, khoảng thời gian 5 tháng kể từ khi phát hiện khối bất thường đến khi điều trị khiến tổn thương đã phát triển thành khối u kích thước khoảng 5×6cm và có hạch vùng cổ.

Với những khối bất thường vùng đầu, mặt, cổ, người bệnh cần được thăm khám để xác định bản chất tổn thương thay vì chỉ theo dõi dựa trên cảm giác đau hay không đau.

u-goc-ham-5350.jpg

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Nội vụ chốt kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng mới năm 2027

#Ung thư tuyến mang tai #Khối u vùng hàm #Chẩn đoán ung thư #Phẫu thuật tuyến nước bọt #Chăm sóc bệnh nhân vùng cao

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan sưng góc hàm không đau nào ngờ u tuyến nước bọt mang tai

Khi phát hiện bất kỳ khối bất thường nào vùng mang tai – góc hàm, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

U tuyến nước bọt mang tai là bệnh lý có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, thường không gây đau nên dễ khiến người bệnh chủ quan.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển nhanh và chèn ép các cấu trúc xung quanh, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng vùng mặt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại bỏ nguy cơ liệt mặt nhờ máy dò thần kinh khi mổ u tuyến nước bọt

Chỉ một tổn thương nhỏ trong quá trình bóc tách u tuyến nước bọt cũng có thể gây méo miệng, liệt mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và thẩm mỹ.

Nỗi sợ liệt mặt sau mổ khiến nhiều bệnh nhân u tuyến nước bọt mang tai chấp nhận sống chung với khối u suốt nhiều năm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của máy dò thần kinh thế hệ mới, giúp lấy trọn khối u và bảo tồn tuyến mang tai cho người bệnh.

Mang u nhiều năm không dám phẫu thuật vì sợ liệt mặt

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bước hụt xuống hố thang máy, người đàn ông vỡ nát khuôn mặt

Việc triển khai ứng dụng kỹ thuật vi phẫu sớm và chính xác ngay cuộc mổ cấp cứu có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn chức năng sinh lý, phục hồi thẩm mỹ tối ưu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện phối hợp đa chuyên khoa thực hiện đồng thời 5 phẫu thuật (3 kỹ thuật vi phẫu) cứu sống người bệnh vỡ nát mặt trên thang máy.

Cú bước hụt hy hữu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới