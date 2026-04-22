Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Thi thể một nạn nhân được đưa xuống sau vụ xả súng tại kim tự tháp ở Teotihuacan, Mexico, ngày 20/4/2026. Ảnh: AP/Eduardo Verdugo.

Những đoạn video và hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy một người đàn ông, sau đó được xác định là Jasso, đứng trên đỉnh kim tự tháp với một khẩu súng trong khi mọi người cúi xuống tìm chỗ trú ẩn. Nhiều tiếng súng sau đó vang lên.

“Một số người vì sợ hãi nên đã nằm sấp xuống và những người còn lại vội vàng đi xuống”, hướng dẫn viên du lịch kể lại.

Chính quyền địa phương thông tin, 7 người bị thương do trúng đạn. Nguyên nhân gây thương tích cho những người còn lại không được tiết lộ, nhưng một số nạn nhân đã bị ngã vì tiếng súng nổ khi đang leo lên các kim tự tháp.

"Những nạn nhân được đưa tới bệnh viện điều trị gồm có 6 công dân Mỹ, 3 người Colombia, 1 công dân Nga, 2 người Brazil và 1 người Canada. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 6 đến 61", giới chức trách Mexico cho hay.

Các kim tự tháp ở Teotihuacan, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, là một quần thể kiến ​​trúc đồ sộ nằm ở ngoại ô Thành phố Mexico, được xây dựng bởi ba nền văn minh cổ đại khác nhau. Là một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất của Mexico, địa điểm này thu hút hơn 1,8 triệu du khách quốc tế vào năm ngoái, theo số liệu của Chính phủ Mexico.

