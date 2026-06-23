Diễn biến vụ nổ súng tại khách sạn ở Canada

Nghi phạm nổ súng tại một khách sạn ở Montreal, Canada, khiến một cảnh sát thiệt mạng trước khi hắn ta bị bắn hạ.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Fady Daghe cho biết, vào khoảng 11h35 sáng 22/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo về một người đang chĩa súng ra khỏi cửa sổ khách sạn Hilton. Cảnh sát đã đến hiện trường và bị nghi phạm bắn trả, khiến một sĩ quan thiệt mạng. Nghi phạm sau đó cũng đã bị lực lượng an ninh bắn hạ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cuộc đấu súng giữa cảnh sát và một người mang súng trường, mặc áo khoác màu ô liu và quần kaki.

Cảnh sát trưởng cho biết đây là lần đầu tiên sau 24 năm, một sĩ quan cảnh sát Montreal thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.

"Đây là một ngày vô cùng, vô cùng buồn. Đó là một cơn ác mộng", ông nói với các phóng viên.

Vụ xả súng xảy ra tại khách sạn Hilton ở Montreal, Canada. Ảnh: Christopher Katsarov/The Canadian Press/AP.

Được biết, một sĩ quan khác bị thương nặng trong vụ nổ súng ở khu phố Côte-des-Neiges của thành phố nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra và xác định động cơ của nghi phạm.

"Sĩ quan thiệt mạng là cảnh sát Mohamed Lamine Benredouan, 34 tuổi. Anh ấy đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát từ năm 2021", nguồn tin cho hay.

Jacob Coutu, người đang làm việc tại công trường xây dựng gần hiện trường vụ nổ súng, kể lại rằng anh nghe thấy “4 hoặc 5 tiếng súng” vào sáng 22/6. Vài phút sau, cảnh sát đến hiện trường, và Coutu nghe thấy thêm nhiều tiếng súng nữa.

"Tôi đã nghe thấy khoảng 30 đến 40 tiếng súng", Coutu nói tiếp.

Khi vụ việc xảy ra, các quan chức an ninh công cộng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về một nghi phạm có vũ trang và nguy hiểm trong khu vực, yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ. Cảnh báo này đã dẫn đến việc tạm thời đóng cửa một tuyến đường cao tốc chính, đường cao tốc Décarie, cũng như tạm thời ngừng hoạt động một phần đáng kể của hai tuyến tàu điện ngầm.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa Quebec, Ian Lafrenière cho biết ông sẽ không bình luận về các chi tiết liên quan đến danh tính và động cơ của nghi phạm vì vụ việc hiện đang được điều tra bởi một cơ quan giám sát cảnh sát độc lập, chuyên điều tra các vụ thương tích và tử vong liên quan đến cảnh sát.

Tuy nhiên, các nhà điều tra kết luận rằng vụ nổ súng không phải là hành động tấn công khủng bố.

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