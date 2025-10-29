Nỗ lực tìm kiếm 3 người dân bị nước lũ cuốn mất tích ở Huế

Lực lượng chức năng thành phố Huế cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Tối 29/10, thông tin từ UBND phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nam sinh bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, anh T.H.V.M (18 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Sirius chở theo anh B.H.N.L (18 tuổi, cùng trú phường Hương Trà). Khi cả hai di chuyển trên Quốc lộ 1A, đến đoạn qua khu vực cây xăng (gần Km808+400, phường Hương Trà), do đường ngập sâu, nước chảy xiết, cả hai người cùng xe máy bị nước lũ cuốn xuống cống.

Sau khi sự việc xảy ra, anh L. may mắn bơi được vào bờ, còn anh M. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nhân.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước chảy mạnh, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 29/10, lực lượng chức năng xã Đan Điền (TP Huế) tiếp tục tổ chức tìm kiếm anh T.T.H (35 tuổi, trú tại địa phương) bị nước lũ cuốn mất tích từ 2 ngày trước.

Cụ thể, vào khoảng 17h40 ngày 27/10, anh H. bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ (đoạn qua thôn Đông Lâm).

Dù lực lượng chức năng đã rà soát dọc tuyến sông và các cửa cống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ngoài ra, một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ (phường Thanh Thủy).

Sáng 29/10, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phát hiện thi thể của cháu bé 5 tuổi bị đuối nước tại khu vực ao cá gần ruộng lúa, phía đầu đường trung tâm của thôn Châu Chữ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an P Thủy Xuân phối hợp Công an TP Huế và các đơn vị chức năng đến hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết và hỗ trợ gia đình trong việc tổ chức lo hậu sự cho cháu.

