Một phụ nữ tử vong, một người mất tích ở Đà Nẵng do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến một phụ nữ bị nước cuốn tử vong tại xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) và một người mất tích sau vụ lật ghe chở 9 người qua sông Thu Bồn.

Chiều 28/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị T. (quê phường An Khê, TP Đà Nẵng), công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Do mưa lớn kéo dài, đường ngập sâu, trên đường từ nơi làm việc về, chị T. ghé tạm nhà mẹ đẻ ở phường An Khê để trú mưa. Sau đó, chị quay lại nhà chồng tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến để lấy đồ dùng lao động thì không may bị nước cuốn và tử vong.

Ông Nguyễn Tấn Khoa – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến gửi lời chia buồn đến người nhà bị nạn.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, gửi lời chia buồn sâu sắc, mong thân nhân sớm vượt qua mất mát.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến 9 người rơi xuống sông Thu Bồn.

Mực nước lũ ở Đà Nẵng vẫn dâng liên tục, nhiều nơi vẫn bị nước bủa vây, cô lập, nhà cửa ngập nặng.

Khoảng 16h30, nhóm người trên ghe di chuyển từ phường Điện Phương (nay thuộc phường Điện Bàn) qua sông để dự đám tang. Trên đường trở về, ghe bất ngờ bị lật khiến cả 9 người rơi xuống nước. Người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được 8 người lên bờ an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại mất tích.

