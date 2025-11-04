Ninh Bình đưa 23 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 730 triệu đồng/lô

Trong tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ đưa 23 lô đất tại xã Giao Hưng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 730 triệu đồng/lô

Ngày 04/11, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 23 lô đất tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, mỗi lô đất có diện tích 90 - 239 m2, với giá khởi điểm 730 triệu đồng/lô - 1,3 tỷ đồng/lô.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 6/11 đến 17h ngày 21/11 tại trụ sở UBND xã Giao Hưng; Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc; Phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với công chức địa chính UBND xã Giao Hưng để xem thực địa khu đất đấu giá vào các ngày 10/11 - 12/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 6/11 đến 17h ngày 21/11.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá lúc 8h ngày 26/11 tại Hội trường UBND xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.