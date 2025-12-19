Hà Nội

Xã hội

Nhóm đối tượng lĩnh hơn 22 năm tù sau bữa tiệc ma túy ở Hải Phòng

TAND khu vực 12 - Hải Phòng vừa tổ chức phiên tòa xét xử hình sự trực tuyến nhóm đối tượng tụ tập mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Hải Ninh

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Hữu V. (SN 1997, trú tại thôn Đông Giao, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng), Đinh Văn Đ. (SN 1993, trú tại thôn Đào Quạt, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên), Hà Văn D. (SN 1997, trú tại thôn Vĩnh Ban, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Trần NA. (SN 1995, trú tại thôn Thái Lai, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

789.jpg
Hình ảnh bị cáo tại điểm cầu Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND khu vực 12, khoảng 20h20 ngày 14/7/2025, tại phòng trọ của Hà Văn D. ở kiot số S11 thuộc thôn Mậu An, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng, Trần NA. có hành vi bán trái phép 1 túi ma túy Methamphetamine với số tiền 500.000 đồng cho Đinh Văn Đ.

Sau đó, Đ. và D. có hành vi chuẩn bị ma túy loại Methamphetamine và địa điểm, V. có hành vi chuẩn bị công cụ để cùng tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h50 ngày 14/7/2025. Ngoài ra NA. còn có hành vi cất giấu 0,021g Methamphetamine tại nhà của mình ở thôn Thái Lai, xã Cẩm Giàng với mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hữu V. 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Đinh Văn Đ. 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Hà Văn D. 7 năm 5 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự; bị cáo Trần NA. 3 năm 4 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt 4 đối tượng tàng trữ ma túy trái phép:

Nguồn: THĐT1
#ma túy #Hải Phòng #bữa tiệc ma túy #xét xử #tội phạm

