13 công trình khởi công khánh thành minh chứng khát vọng của Hải Phòng

Sáng 19/12, cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Hải Phòng tổ chức đồng loạt Lễ khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các Sở, ngành thực hiện nghi thức khởi công.

13 dự án được thành phố lựa chọn khởi công, khánh thành dịp này đều là các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, mang ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu dự Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong năm 2025, nhân dịp Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc như: 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hải Phòng đã tập trung khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án lớn với tổng số vốn gần 60.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 19/12, trong không khí hào hùng, Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thành phố Hải Phòng tiếp tục đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng, như:

Lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt: Khởi công dự án các Nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; và Dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai -Hà Nội - Hải Phòng).

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại: Khởi công các dự án: Trung tâm dịch vụ nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên; các Cụm công nghiệp An Thọ; An Phu và Dũng Tiến - Giang Biên.

Lĩnh vực đô thị, nhà ở: Khởi công Dự án công trình hỗn hợp cao 41 tầng trong khu đô thị Bắc Sông Cấm và Dự án khu nhà ở tại khu vực đường Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội: Khởi công Dư án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; khánh thành công trình Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của các Chủ đầu tư, các nhà thầu; các Sở, ngành, địa phương và Nhân dân thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công để các dự án, công trình được khởi công, khánh thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, phát huy truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng”, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, những công trình được khởi công, khánh thành hôm nay và những công trình, dự án trọng điểm khác của thành phố đang được triển khai là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của thành phố Hải Phòng.

Đồng thời là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố cảng công nghiệp hiện đại - văn minh - sinh thái - đáng sống và cống hiến tầm cỡ khu vực; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa; góp phần đưa Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.