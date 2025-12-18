Bắt đối tượng dựng lán trong rừng để bán ma túy

Để che giấu hành vi của mình, Thuận dựng lán trong rừng bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận, xung quanh lán nuôi chó dữ để cảnh giới.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an xã Châu Hồng (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy, bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Châu Hồng phát hiện một điểm bán lẻ trái phép chất ma túy hết sức tinh vi do đối tượng Lữ Văn Thuận (SN 1995, trú tại bản Cáng, xã Châu Hồng) cầm đầu.

Đối tượng Lữ Văn Thuận tại cơ quan Công an.

Để che dấu hành vi phạm tội của mình, Lữ Văn Thuận dựng lán trong rừng tại Thung Phá Nghiến thuộc bản Cáng, xã Châu Hồng, tổ chức bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận. Khu vực này chỉ có một con đường độc đạo để ra vào, xung quanh lán đối tượng nuôi nhiều chó dữ để cảnh giới, khiến việc tiếp cận, bắt giữ trực tiếp gặp khó khăn.

Sáng 15/12, Công an xã Châu Hồng bắt quả tang Lữ Văn Thuận đang bán ma túy cho Quang Bách (SN 2001, trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Hồng).

Thu giữ tại hiện trường và tại nhà riêng của đối tượng Lữ Văn Thuận 3,37 gam heroin và 07 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Châu Hồng hoàn thiện hồ sơ để xử lí các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn: