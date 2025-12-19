Hà Nội

Xã hội

'Cất lưới' đối tượng trốn nã vẫn hành nghề mua bán ma túy

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã nhưng vẫn mang theo trên người hơn 90 viên hồng phiến cùng heroin.

Thanh Hà

Ngày 19/12, thông tin từ công an xã Hùng Chân (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã Lương Văn Thuận (SN 1993), trú tại xã Hùng Chân cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, Lương Văn Thuận thuộc diện bị cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy trong một vụ án trước đó. Gần đây, công an xã Hùng Chân phát hiện Thuận xuất hiện trên địa bàn.

ma-tuy.png
Lương Văn Thuận cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 14/12, công an xã Hùng Chân phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt thành công Lương Văn Thuận khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực bìa rừng thuộc bản Liên Canh (xã Hùng Chân).

Khám xét trong người đối tượng, cảnh sát thu giữ 93 viên hồng phiến có khối lượng 9,86g và 2 gói heroine khối lượng 23,77g; tổng khối lượng ma túy thu giữ là 33,63g.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

