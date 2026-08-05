Quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Sau vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại toàn bộ các môn tại đây để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cuộc họp báo do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia điều hành.

Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (phải ảnh) phát biểu, điều hành tại cuộc họp báo

Báo cáo tại buổi họp báo, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm Quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang khẩn trương xử lý theo quy định.

Đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo cho Bộ GD&ĐT kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: các sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ Điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại Điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Kỳ thi lại được tổ chức trong hai (02) ngày, dự kiến ngày 14 và 15/8/2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8/2026.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh Bình Nguyên

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Bình Nguyên

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức Kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các Điểm thi của địa phương. Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò giám sát của báo chí và toàn xã hội là đặc biệt quan trọng. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin minh bạch, đầy đủ về Kỳ thi và công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát.