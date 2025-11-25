Hà Nội

Xã hội

Nhân chứng kể diễn biến vụ người đàn ông bị hành hung ở Hà Nội

Liên quan vụ người đàn ông bị hai thanh niên hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng (xã An Khánh, Hà Nội), một số nhân chứng cho biết thêm chi tiết về sự việc.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Bà Nguyễn Thị D. (60 tuổi), sống gần hiện trường vụ việc, chưa hết bàng hoàng kể lại: ‘Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/4. Ban đầu tôi tưởng chỉ là xích mích nhỏ. Khi chạy ra can ngăn và đỡ nạn nhân dậy, anh ấy nói rằng do mâu thuẫn giao thông từ trước. Anh bảo lúc đó đang chở vợ con đi học; sau khi đưa vợ con đến trường, anh đi bộ về thì bị tông như vậy”.

Theo bà D., một người đàn ông trung tuổi đã cố gắng can ngăn nhưng bị một trong hai đối tượng đe dọa, nên không dám tiếp tục.

“Không lâu sau, tôi cùng một cô giáo mầm non gần đó cũng chạy tới, nhưng họ vẫn hung hăng đánh nạn nhân. Chỉ khi nhiều người kéo đến và một thanh niên lớn tiếng nói sẽ báo công an, họ mới dừng lại”, bà D. nói.

Bà D. kể thêm: “Khi tôi đỡ nạn nhân dậy, anh ấy bảo nhà ở gần đây và gọi người thân tới đưa đi viện. Khi người nhà đến nơi, hai thanh niên kia đã bỏ chạy. Do nạn nhân đau quá, họ phải đưa đi viện ngay. Không lâu sau, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra”.

Một người chứng kiến vụ việc khác là anh Nguyễn D.N. (35 tuổi) cho rằng, chưa biết nguyên nhân thế nào, nhưng nhìn cách nam thanh niên lái xe máy tông thẳng vào nạn nhân không khác nào muốn đoạt mạng. "Nạn nhân ngã rồi mà họ còn quay lại đánh tiếp”, anh N. cho hay.

hanh-hung-1.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận cơ quan chức năng đã triệu tập một đối tượng ngay trong ngày 24/11.

“Sau quá trình làm việc, chúng tôi đã bắt giữ người này và đang khẩn trương truy tìm nghi phạm còn lại. Nạn nhân được đưa đi giám định thương tích để phục vụ việc xử lý theo quy định pháp luật”, vị này cho biết.

hanh-hung-2.jpg
Hình ảnh nạn nhân bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trưa 24/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị hai thanh niên tấn công dữ dội gần cổng chào Nam An Khánh và khu chung cư Gemek 2.

Camera cho thấy nạn nhân đang đi bộ thì bất ngờ bị một thanh niên lái xe máy tông thẳng, hất văng lên vỉa hè. Ngay sau đó, một đối tượng khác cầm gậy lao đến đánh liên tiếp, trong khi người lái xe dùng ghế tấn công thêm. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân chạy tới.

vietnamnet.vn


#bạo lực #Hà Nội #người đàn ông #công an #xã An Khánh #xung đột

