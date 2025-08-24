Nhà thầu Huỳnh Lâm trúng gói thầu 4,2 tỷ: Năng lực đã được kiểm chứng

Công ty Huỳnh Lâm vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng của Petrolimex Long An, sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì không đáp ứng năng lực. Dữ liệu cho thấy đây là một đối tác chiến lược với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại chủ đầu tư này

Công ty Xăng dầu Long An vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công gần 4,2 tỷ đồng. Theo đó, Công ty TNHH XD TM Huỳnh Lâm (Công ty Huỳnh Lâm) đã trúng thầu sau khi đối thủ duy nhất không đáp ứng yêu cầu về năng lực. Đây là gói thầu thứ 15 mà Công ty Huỳnh Lâm trúng tại chủ đầu tư này, nối dài chuỗi thành công với tỷ lệ 100%.

Ngày 21/08/2025, bà Nguyễn Thị Kiều Trinh - Chủ tịch Công ty Xăng dầu Long An - đã ký Quyết định số 430/PLXLA-QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công nâng cấp Petrolimex – Cửa hàng 02". Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp Petrolimex-Cửa hàng 02 (giai đoạn 2), với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 244/PLXLA-QĐ ngày 27/06/2025.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH XD TM Huỳnh Lâm (MSDN: 0304058435) có địa chỉ tại số 19 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh. Giá trúng thầu là 4.196.533.000 đồng (đã bao gồm 8% thuế VAT), theo hình thức hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện là 100 ngày.

Hành trình tới hợp đồng 4,2 tỷ đồng: Đối thủ duy nhất bị loại vì năng lực

Cuộc đấu thầu cho gói thầu có số E-TBMT là IB2500319593 có sự tham gia của 2 nhà thầu. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 05/2025/BCĐG-XDLA, quá trình xét thầu đã diễn ra chặt chẽ, tuân thủ các quy định mới của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Đối thủ của Công ty Huỳnh Lâm là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn. Mặc dù có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn (4.166.521.443 đồng), nhà thầu này đã bị loại ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, báo cáo đánh giá chỉ rõ các lý do:

• Không có tài liệu thể hiện sự cam kết tín dụng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

• Không có tài liệu chứng minh đặc điểm của thiết bị thi công chủ yếu theo yêu cầu của E-HSMT.

• Không có văn bản trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ từ phía Chủ đầu tư khi được yêu cầu.

Việc loại bỏ nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, dù có giá chào cạnh tranh hơn, cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, vốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Hồ sơ năng lực ấn tượng năm 2025: Không chỉ là "sân nhà" Long An

Năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi và thành công của Công ty Huỳnh Lâm. Tính đến nay, nhà thầu này đã trúng 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 7,37 tỷ đồng, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ:

1. Thi công Nâng cấp Petrolimex-Cửa hàng 02 (giai đoạn 2): 4.196.533.000 đồng (Chủ đầu tư: Petrolimex Long An).

2. Nâng cấp sân đường Petrolimex-Cửa hàng 66: 830.000.000 đồng (Chủ đầu tư: Petrolimex Long An).

3. Gói thầu số 1: Xây lắp tại An Giang: 625.857.008 đồng (Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang).

4. Lắp mới 01 bể ngầm 30m3 tại Petrolimex-Cửa hàng 26: 209.000.000 đồng (Chủ đầu tư: Petrolimex Long An).

5. Thi công cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 39: 1.513.957.000 đồng (Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nam Thịnh).

Phân tích danh sách trên cho thấy một xu hướng rõ rệt: Công ty Huỳnh Lâm không chỉ duy trì vị thế vững chắc tại "sân nhà" Long An mà còn chủ động mở rộng ra các thị trường lân cận như An Giang, Tây Ninh và hợp tác với nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu khác nhau.

Đối tác chiến lược: Tỷ lệ trúng thầu 100% tại Petrolimex Long An

Dữ liệu lịch sử đấu thầu chỉ ra một mối quan hệ hợp tác đặc biệt bền chặt giữa Công ty TNHH XD TM Huỳnh Lâm và Công ty Xăng dầu Long An. Phân tích cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, nhà thầu Huỳnh Lâm đã tham gia và trúng toàn bộ 15 gói thầu do Petrolimex Long An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu lên đến 10.925.595.890 đồng. Tỷ lệ thành công tuyệt đối 100% là một con số "biết nói", cho thấy sự tín nhiệm rất cao mà chủ đầu tư dành cho năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu này.

Phạm vi các công việc mà Công ty Huỳnh Lâm thực hiện cho Petrolimex Long An vô cùng đa dạng, bao trùm gần như toàn bộ hoạt động xây lắp và bảo trì của một hệ thống cửa hàng xăng dầu, từ xây dựng và nâng cấp lớn, cải tạo hạ tầng thiết yếu, thi công kỹ thuật chuyên ngành (lắp bể ngầm) đến các công trình phụ trợ.

Đáng chú ý, quy mô và giá trị các gói thầu được giao cho Huỳnh Lâm có xu hướng tăng dần theo thời gian. Nếu như năm 2020, các gói thầu chỉ có giá trị dưới 500 triệu đồng thì đến năm 2023, công ty đã trúng gói thầu xây dựng giai đoạn 2 của Cửa hàng 04 với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Đỉnh điểm là năm 2025 với gói thầu nâng cấp Cửa hàng 02 trị giá gần 4,2 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy sự tin tưởng của Petrolimex Long An đối với năng lực của Huỳnh Lâm ngày càng được củng cố qua từng dự án đã thực hiện.

Mặc dù tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là minh chứng cho năng lực vượt trội của nhà thầu, nó cũng đặt ra một số quan sát dưới góc độ cạnh tranh trong đấu thầu. Luật Đấu thầu 2023 luôn đề cao tính cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Thực tế tại gói thầu lớn nhất năm 2025, Báo cáo đánh giá E-HSDT ghi nhận chỉ có 02 nhà thầu tham dự, và Tổ chuyên gia cũng nhận xét rằng "Có tính cạnh tranh nhưng chưa cao". Việc một nhà thầu quen thuộc liên tiếp trúng thầu cho thấy sự am hiểu sâu sắc của họ đối với yêu cầu kỹ thuật đặc thù của chủ đầu tư, tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ khác trên thị trường.

Mối quan hệ hợp tác hiệu quả này, được xây dựng qua nhiều năm với hàng loạt dự án thành công, đã khẳng định vị thế của Công ty Huỳnh Lâm là một đối tác chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới của Petrolimex Long An.