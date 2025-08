Đấu thầu Long An: Giám đốc TMC làm tổ trưởng đánh giá thầu cho Khải Đăng

Một phát hiện bất ngờ: Giám đốc Công ty TMC, ông Trần Minh Cuộc, lại là Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá các gói thầu do đối thủ là Công ty Khải Đăng mời thầu, nơi nhà thầu Nhâm Đức Hưng thường xuyên trúng.

Trong quá trình tìm hiểu về Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng, PV Tri thức và Cuộc sống nhận thấy một mô hình quan hệ đặc biệt giữa nhà thầu này và hai đơn vị tư vấn mời thầu lớn tại Long An là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng (MST: 1101993109, do bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC (MST: 1102040229, do ông Trần Minh Cuộc làm Giám đốc).

Nhà thầu "quen mặt" của hai bên mời thầu lớn

Thống kê cho thấy, phần lớn các gói thầu mà Công ty Nhâm Đức Hưng trúng đều do Công ty Khải Đăng hoặc Công ty TMC mời thầu.

• Với Công ty TMC, Công ty Nhâm Đức Hưng tham gia 6 gói, trúng 4 (tỷ lệ 66,7%) với tổng giá trị gần 16 tỷ đồng.

• Với Công ty Khải Đăng, Công ty Nhâm Đức Hưng tham gia 5 gói, trúng cả 3 gói đã có kết quả (tỷ lệ 100%) với tổng giá trị gần 7,6 tỷ đồng.

Sự "ưu ái" của hai bên mời thầu này dành cho Nhâm Đức Hưng đã tạo nên một "hệ sinh thái" đấu thầu, nơi các tên tuổi này thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các quyết định trúng thầu.

Giám đốc TMC làm Tổ trưởng đánh giá thầu cho Khải Đăng

Một phát hiện bất ngờ và quan trọng nhất là sự xuất hiện của nhân sự cấp cao giữa hai công ty tư vấn. Cụ thể, tại gói thầu "Cải tạo khối hội trường hàng rào nhà bảo vệ Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa" (Mã TBMT: IB2500286054) do Công ty Khải Đăng mời thầu, người giữ vị trí Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu chính là ông Trần Minh Cuộc, Giám đốc của Công ty TMC.

Trích 1 phần Báo cáo đánh giá E-HSDT

Điều tương tự cũng xảy ra ở gói thầu "Cải tạo nâng cấp đường kênh Thanh Niên - đường Nguyễn Bình" (Mã TBMT: IB2300357948). Kết quả cuối cùng của cả hai gói thầu này, phần thắng đều thuộc về nhà thầu Công ty Nhâm Đức Hưng.

Việc giám đốc của một công ty tư vấn lại làm tổ trưởng đánh giá thầu cho một công ty tư vấn khác (vốn là đối thủ cạnh tranh trên thị trường) là một tình huống hy hữu, dấy lên câu hỏi về tính khách quan và độc lập của quá trình đánh giá.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Điều 19 của Luật Đấu thầu 2023 quy định rất chặt chẽ về năng lực và yêu cầu đối với thành viên tổ chuyên gia. Trong đó, yêu cầu về sự độc lập, trung thực, khách quan là cốt lõi. Mặc dù luật không cấm tuyệt đối việc một cá nhân làm việc cho nhiều đơn vị tư vấn, nhưng việc nhân sự cấp cao, đặc biệt là người đứng đầu của một công ty tư vấn, lại giữ vai trò chủ chốt trong việc đánh giá thầu cho một công ty tư vấn khác có thể tạo ra các lo ngại về xung đột lợi ích. Vấn đề này cần được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh."

Mối quan hệ "tay ba" phức tạp này đang đặt ra một dấu hỏi về sự minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại một số dự án ở Long An.

(Còn tiếp)