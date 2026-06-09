Nhà thầu Hà An và loạt gói thầu chỉ định tại xã Tân Hà Lâm Hà

Thời gian gần đây, dòng vốn đầu tư công cấp cơ sở tại địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp tục được giải ngân qua các quyết định lựa chọn nhà thầu nhằm hoàn thiện hạ tầng an sinh xã hội. Trong đó, Công ty TNHH XD GT DV Hà An được lựa chọn thực hiện liên tiếp hai gói thầu thi công xây lắp do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà quản lý và điều hành với tư cách chủ đầu tư.

Gói thầu đầu tiên là gói thầu số 01 thuộc công trình Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Đan Phượng. Dự án có tổng chi phí xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 là 918.102.639 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành tại Quyết định số 111/QĐ-TTDVTH ngày 14/05/2026 bởi Giám đốc Nguyễn Văn Hùng.

Ngay sau đó, ngày 15/05/2026, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-TTDVTH cũng do Giám đốc Nguyễn Văn Hùng ký, chính thức giao thầu cho Công ty TNHH XD GT DV Hà An dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá trúng thầu được xác định là 901.216.000 đồng. Như vậy, sau quá trình thương thảo, giá trị chi phí tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 16.886.639 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,84%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Song song với dự án giáo dục, hạ tầng giao thông nông thôn tại địa bàn cũng ghi nhận một quyết định giao thầu tương tự. Đó là gói thầu số 02 thuộc công trình Đường GTNT thôn Vinh Quang, xã Tân Hà Lâm Hà. Dự toán xây dựng của công trình được xác lập tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 với giá trị 1.996.952.811 đồng.

Tương tự như gói thầu trường học, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-TTDVTH ngày 14/05/2026 bởi Giám đốc Nguyễn Văn Hùng. Đến ngày 19/05/2026, Quyết định số 117/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Nguyễn Văn Hùng ký đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định Công ty TNHH XD GT DV Hà An thi công với giá trúng thầu 1.987.863.715 đồng. Khoản tiền chênh lệch giảm giá sau thương thảo hợp đồng đạt xấp xỉ 9.089.096 đồng, phản ánh tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,46%.

Quyết định số 117/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)



Tần suất trúng thầu qua hình thức chỉ định

Thống kê lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH XD GT DV Hà An (mã số thuế 5801554619, đăng ký trụ sở chính tại Khu Đô Thị Mới Đinh Văn Lâm Hà, Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy công ty đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng chú ý, toàn bộ 5 gói thầu này đều được triển khai theo hình thức chỉ định thầu, không trải qua quy trình đấu thầu rộng rãi cạnh tranh đa nhà thầu.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của doanh nghiệp đạt khoảng 5.661.995.286 đồng. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại các chính quyền địa phương cấp cơ sở với các đối tác giao thầu bao gồm Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, Văn phòng HĐND và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà, và Văn phòng HĐND & UBND xã Phú Sơn Lâm Hà.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, Công ty TNHH XD GT DV Hà An đã trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa, chống sạt lở đường bê tông dọc bờ sông Đạ Dâng thuộc xóm Đạ K’Nàng thôn An Phước theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu 1.304.137.862 đồng. Gói thầu do Văn phòng HĐND & UBND xã Phú Sơn Lâm Hà làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện gói thầu là 5 tháng.

Mới đây nhất, vào ngày 20/05/2026, Công ty TNHH XD GT DV Hà An này cũng đã trúng Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng đường giao thông thôn Hòa Bình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu 864.930.496 đồng. Gói thầu do Văn Phòng HĐND và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà làm chủ đầu tư.

Cũng trong ngày 20/05/2026, Công ty TNHH XD GT DV Hà An trúng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng đường giao thông thôn Thanh Hà theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu 603.847.213 đồng. Gói thầu do Văn Phòng HĐND và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà làm chủ đầu tư.

Vai trò thương thảo giá của chủ đầu tư công cấp cơ sở

Dưới góc độ hành lang pháp lý, việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án quy mô nhỏ cần được xem xét dựa trên các tiêu chí định mức cụ thể của pháp luật hiện hành. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức dưới 2.000.000.000 đồng là hoàn toàn phù hợp với các quy định được thể hiện tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của chỉ định thầu rút gọn là không có sự tham gia cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu, hiệu quả tối ưu hóa chi phí cho công quỹ phụ thuộc rất lớn vào quy trình đàm phán, thương thảo giá giữa ban quản lý dự án và doanh nghiệp được đề xuất.

Trong bối cảnh toàn quốc đang siết chặt kỷ cương quản lý tài chính công, vai trò của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư ngày càng được đặt ra mạnh mẽ. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm giải trình và tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công tại các cấp ngân sách. Cơ quan quản lý luôn khuyến khích những đơn vị chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đàm phán giá để đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 3% trở lên, hoặc linh hoạt tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để thu hút từ 2 nhà thầu trở lên cùng tham gia, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đối với các gói thầu xây lắp có tỷ lệ giảm giá sau thương thảo ở mức dưới 0,5%, việc chủ đầu tư chủ động thực hiện minh bạch hóa quy trình lập dự toán và giải trình chi tiết theo tinh thần Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính sẽ là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của dư luận vào tính hiệu quả của các dự án đầu tư công tại địa phương.

Quy định về hạn mức và quy trình chỉ định thầu rút gọn Căn cứ pháp lý cốt lõi điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu hiện hành tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các quy định này, hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công được áp dụng trong các hạn mức cụ thể nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các công trình quy mô nhỏ hoặc mang tính cấp bách. Đối với gói thầu xây lắp, hạn mức để áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định rõ ràng là không vượt quá 2 tỷ đồng đối với các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạn mức và tính chất kỹ thuật thông thường, chủ đầu tư được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Quy trình này cho phép lược bỏ bước lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất một cách phức tạp, thay vào đó chủ đầu tư gửi thẳng dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm để tiến hành thương thảo. Mặc dù quy trình thủ tục được rút gọn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, pháp luật về đấu thầu vẫn yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của việc lập, phê duyệt giá dự toán gói thầu và kết quả thương thảo hợp đồng. Nhà thầu được chỉ định bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ năng lực kỹ thuật và tài chính để chứng minh khả năng hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo thiết kế được duyệt. Đồng thời, kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được công khai đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn quy định để đảm bảo quyền giám sát xã hội đối với hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước.

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