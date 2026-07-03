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Bạn đọc - Phản biện

Nhã Lam Land trúng thầu tại xã An Hữu: Tiết kiệm tốt nhưng chậm công khai [Kỳ 1]

Gói thầu khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 5% đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc chậm công khai kết quả 19 ngày đặt ra câu hỏi về kỷ cương hành chính.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian qua, công tác đấu thầu và quản lý vốn đầu tư công tại xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) đã có những bước chuyển biến nhất định. Điển hình tại dự án Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối, việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách đã đạt được kết quả tích cực, thể hiện qua sự cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Nhã Lam Land đã xuất sắc vượt qua các vòng đánh giá để trở thành đơn vị trúng thầu. Điểm sáng lớn nhất của gói thầu này chính là tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 5%. Trong bối cảnh nguồn lực công cần được thắt chặt và tối ưu, một gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm mức 5% được giới chuyên môn đánh giá là rất tốt, phản ánh nỗ lực của các bên trong việc đàm phán, thương thảo nhằm mang lại lợi ích tối đa cho ngân sách nhà nước.

Mặc dù ghi nhận những điểm cộng về hiệu quả kinh tế, song công tác triển khai hành chính tại gói thầu này lại xuất hiện những "hạt sạn" đáng tiếc, đặc biệt là ở khâu công khai minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại các Quyết định số 72/QĐ-PKT và 78/QĐ-PKT, do ông Lê Hoàng Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã An Hữu ký ban hành vào ngày 11/6/2026. Thế nhưng, phải đến ngày 30/6/2026, tức là 19 ngày sau khi quyết định có hiệu lực, kết quả này mới được Chủ đầu tư/Bên mời thầu đăng tải công khai lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

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Quyết định số 72/QĐ-PKT . Nguồn MSC
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﻿Quyết định số 78/QĐ-PKT. Nguồn MSC

Sự trễ hẹn lên tới 19 ngày này rõ ràng làm giảm đi tính kịp thời của thông tin, tạo ra rào cản trong việc tiếp cận dữ liệu của dư luận và các cơ quan giám sát. Trong một dự án mang tính chất khắc phục hậu quả thiên tai, cấp bách như sạt lở bờ sông, việc đẩy nhanh tiến độ thi công là cần thiết, nhưng điều đó không thể được dùng làm lý do để bỏ qua hoặc chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ hành chính công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

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Quyết định số 72/QĐ-PKT ký ngày 11/6 nhưng phải tới 30/6 mới đăng tải công khai. Nguồn MSC
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Tương tự Quyết định số 78/QĐ-PKT ký ngày 11/6 nhưng phải tới 30/6 mới đăng tải công khai. Nguồn MSC

Việc chậm trễ này thuộc về trách nhiệm của Bên mời thầu/Chủ đầu tư trong khâu quản trị dữ liệu, không liên quan đến năng lực thi công của Công ty TNHH MTV Nhã Lam Land. Dù vậy, độ trễ 19 ngày vẫn là một dấu hỏi cần được làm rõ để chấn chỉnh kịp thời quy trình nghiệp vụ đấu thầu tại cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Độ trễ 19 ngày tại Phòng Kinh tế xã An Hữu: Trách nhiệm thuộc về ai?

Cấp bách không đồng nghĩa với buông lỏng hành chính

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy định pháp luật hiện hành về thời hạn công khai thông tin đấu thầu mang tính chất mệnh lệnh hành chính nghiêm ngặt, không có ngoại lệ.

Cụ thể, khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ: Các thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành. Việc để xảy ra độ trễ lên tới 19 ngày như tại gói thầu Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối là hành vi vi phạm thời hạn công khai thông tin.

Đáng chú ý, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện, cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các thông tin đấu thầu.

"Một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 5% là một điểm cộng rất lớn về mặt hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phải luôn song hành với sự thượng tôn pháp luật về minh bạch. Tính chất cấp bách của việc chống sạt lở có thể cho phép chủ đầu tư áp dụng các quy trình lựa chọn nhà thầu phù hợp, nhưng tuyệt đối không cho phép buông lỏng hay trì hoãn việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu quá thời hạn luật định," Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh.

#đấu thầu #tiết kiệm #minh bạch #kỷ cương #Nhã Lam Land

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