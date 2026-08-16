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[GALLERY] Cận cảnh màn "làm tiền" du khách ở chợ Bến Thành

Xã hội

[GALLERY] Cận cảnh màn "làm tiền" du khách ở chợ Bến Thành

Mặc bộ y áo giống người tu hành và tiếp cận "con mồi" bằng cử chỉ thân thiện, đối tượng đã dựng lên màn kịch khá tinh vi để "làm tiền" du khách.

Vũ Sơn
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây xuất hiện một số người mặc y áo như người tu hành có dấu hiệu dùng chiêu trò "làm tiền" du khách quốc tế tại khu vực các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành (phường Sài Gòn và Bến Thành, TP HCM).
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây xuất hiện một số người mặc y áo như người tu hành có dấu hiệu dùng chiêu trò "làm tiền" du khách quốc tế tại khu vực các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành (phường Sài Gòn và Bến Thành, TP HCM).
Trưa 15/8, PV Tri thức và Cuộc sống ghi nhận thực tế từ phản ánh của người dân. Theo quan sát thì người đàn ông trung niên mặc y áo giống người tu hành, vai đeo chiếc túi vàng, cổ đeo sâu chuỗi, tay cầm chiếc bát bên trong có nhiều vòng đeo tay có hạt.
Trưa 15/8, PV Tri thức và Cuộc sống ghi nhận thực tế từ phản ánh của người dân. Theo quan sát thì người đàn ông trung niên mặc y áo giống người tu hành, vai đeo chiếc túi vàng, cổ đeo sâu chuỗi, tay cầm chiếc bát bên trong có nhiều vòng đeo tay có hạt.
Phát hiện những nhóm khách du lịch nước ngoài, người đàn ông này có hành vi tiếp cận, mở màn bằng cử chỉ thân thiện như chấp 2 tay thành kính. Sau đó, du khách đáp lễ vì nghĩ đây là văn hoá Á Đông. ﻿
Phát hiện những nhóm khách du lịch nước ngoài, người đàn ông này có hành vi tiếp cận, mở màn bằng cử chỉ thân thiện như chấp 2 tay thành kính. Sau đó, du khách đáp lễ vì nghĩ đây là văn hoá Á Đông. ﻿
Ngay sau đó, người đàn ông lấy từ bát ra chiếc vòng đeo tay có đính hạt đeo cho du khách như một cử chỉ "ban phước".
Ngay sau đó, người đàn ông lấy từ bát ra chiếc vòng đeo tay có đính hạt đeo cho du khách như một cử chỉ "ban phước".
Với nhiều du khách, ban đầu họ không một chút nghi ngờ nghĩ rằng đây chỉ là hình thức "ban phước", thân thiện...
Với nhiều du khách, ban đầu họ không một chút nghi ngờ nghĩ rằng đây chỉ là hình thức "ban phước", thân thiện...
Tuy nhiên, hành vi tiếp theo của người đàn ông mặc y áo như người tu hành này là ra dấu... "đòi tiền" khi các du khách "cắn câu".
Tuy nhiên, hành vi tiếp theo của người đàn ông mặc y áo như người tu hành này là ra dấu... "đòi tiền" khi các du khách "cắn câu".
Nghĩ việc trên là hóa duyên, nhiều du khách chỉ đưa tiền mệnh giá nhỏ như 5.000 hoặc 10.000 đồng nhưng đáp lại, người đàn ông nói trên không nhận và có những hành vi "mồi" vào những tờ tiền có giá trị lớn hơn.
Nghĩ việc trên là hóa duyên, nhiều du khách chỉ đưa tiền mệnh giá nhỏ như 5.000 hoặc 10.000 đồng nhưng đáp lại, người đàn ông nói trên không nhận và có những hành vi "mồi" vào những tờ tiền có giá trị lớn hơn.
Để du khách hiểu mình muốn gì, người đàn ông mặc y áo người tu hành còn chuẩn bị sẵn đạo cụ phía bên trong chiếc bát bên có sẵn tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng...
Để du khách hiểu mình muốn gì, người đàn ông mặc y áo người tu hành còn chuẩn bị sẵn đạo cụ phía bên trong chiếc bát bên có sẵn tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng...
Và du khách buộc phải đưa đúng số tiền ông ta gợi ý với tâm thế tránh phiền phức.
Và du khách buộc phải đưa đúng số tiền ông ta gợi ý với tâm thế tránh phiền phức.
Bất đắc dĩ phải nhận chiếc vòng có đính hạt và phải trả tiền theo cách "không mong muốn", nhiều du khách tỏ vẻ bất mãn... nhưng phải làm thinh bởi chuyện đã rồi.
Bất đắc dĩ phải nhận chiếc vòng có đính hạt và phải trả tiền theo cách "không mong muốn", nhiều du khách tỏ vẻ bất mãn... nhưng phải làm thinh bởi chuyện đã rồi.
Một nhóm du khách nước ngoài đang phải trả 100.000 đồng sau "chiêu trò" của người đàn ông mặc y áo như người tu hành.
Một nhóm du khách nước ngoài đang phải trả 100.000 đồng sau "chiêu trò" của người đàn ông mặc y áo như người tu hành.
Đa số du khách ngoại quốc ở các nước phương Tây, họ tỏ ra thành kính khi nhìn thấy người mặc y áo nhà tu theo văn hoá Á Đông.
Đa số du khách ngoại quốc ở các nước phương Tây, họ tỏ ra thành kính khi nhìn thấy người mặc y áo nhà tu theo văn hoá Á Đông.
Đối tượng mặc y áo người tu hành chỉ thẳng tay vào chiếc ví du khách để đòi tiền mệnh giá lớn...
Đối tượng mặc y áo người tu hành chỉ thẳng tay vào chiếc ví du khách để đòi tiền mệnh giá lớn...
Du khách phải đưa cho đối tượng đúng số tiền người đàn ông muốn.
Du khách phải đưa cho đối tượng đúng số tiền người đàn ông muốn.
Một nữ du khách ban đầu khá háo hức với sự thiện cảm của người mặc y áo người tu hành...
Một nữ du khách ban đầu khá háo hức với sự thiện cảm của người mặc y áo người tu hành...
Tuy nhiên đến khi bị vòi tiền và đưa tiền mệnh giá nhỏ 5.000 đồng thì bị từ chối, nữ du khách rất bất bình...
Tuy nhiên đến khi bị vòi tiền và đưa tiền mệnh giá nhỏ 5.000 đồng thì bị từ chối, nữ du khách rất bất bình...
Hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc định đưa 5.000 đồng nhưng người đàn ông mặc áo như đồ tu ra dấu phải là 100.000 đồng.
Hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc định đưa 5.000 đồng nhưng người đàn ông mặc áo như đồ tu ra dấu phải là 100.000 đồng.
Một nữ du khách cũng bị hoàn cảnh tương tự: Bị từ chối đưa tiền mệnh giá nhỏ... Cuối cùng phải đưa 100.000 đồng thì người đàn ông mặc y áo giống người tu hành mới chịu rời đi.
Một nữ du khách cũng bị hoàn cảnh tương tự: Bị từ chối đưa tiền mệnh giá nhỏ... Cuối cùng phải đưa 100.000 đồng thì người đàn ông mặc y áo giống người tu hành mới chịu rời đi.
Hiện PV Tri thức và Cuộc sống đang liên hệ cơ quan chức năng để lấy ý kiến về hiện tượng này.
Hiện PV Tri thức và Cuộc sống đang liên hệ cơ quan chức năng để lấy ý kiến về hiện tượng này.
Mời quý độc giả xem video: "Người đàn ông mặc y áo tu hành “làm tiền” du khách ở TP HCM"
Vũ Sơn
#lừa đảo #chợ Bến Thành #du khách ngoại #tu hành giả #chiêu trò lừa đảo

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