Liên danh Hương Minh Phát - Quốc Hà trúng gói thầu chiếu sáng tại Long Phước

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước Nguyễn Tấn Lâm ký Quyết định số 214/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường ấp 3 (ấp 2 Suối Trầu cũ), xã Long Phước, TP Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.635.852.431 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 do Chủ tịch UBND xã Long Phước Trần Văn Thân ký. Giá dự toán Gói thầu số 1: Xây lắp được phê duyệt ở mức 3.780.257.901 đồng.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Hương Minh Phát, Quốc Hào gồm Công ty TNHH Viễn thông Hương Minh Phát và Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào trúng thầu với giá 3.775.517.537 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 4.740.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,12%.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 31/07/2026, chỉ có Liên danh Hương Minh Phát, Quốc Hào nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 214/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Lịch sử tham gia đấu thầu của các thành viên liên danh

Theo dữ liệu đấu thầu được Báo Tri thức và Cuộc sống tìm hiểu, Công ty TNHH Viễn thông Hương Minh Phát, mã số thuế 3603858315, có tỷ lệ trúng thầu 100% tại Phòng Kinh tế xã Long Phước.

Trước khi tham gia và trúng Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường ấp 3, ngày 21/07/2026, doanh nghiệp này từng được Phòng Kinh tế xã Long Phước công bố quyết định chỉ định thầu rút gọn để thực hiện độc lập Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng Ấp Xóm Gò - Bà Ký, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai, với giá trúng thầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào, doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 11 gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai và các khu vực lân cận, với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán khoảng 97,03%.

Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu yêu cầu bổ sung tài liệu nhân sự

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 293/2026/BCĐG-ĐK ngày 03/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa lập, tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu chưa cung cấp tài liệu chứng minh nhân sự đối với vị trí Cán bộ phụ trách an toàn lao động đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ còn hiệu lực trước thời điểm đóng thầu.

Báo cáo cho biết tổ chuyên gia đã đề nghị bên mời thầu yêu cầu nhà thầu chuẩn bị tài liệu nêu trên để thực hiện đối chiếu theo quy định.

Ngoài ra, tại Điều 2 Quyết định số 214/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tên thành viên liên danh được ghi là “Công ty TNHH TV – XD Quốc Bảo”. Trong khi đó, mã số thuế 3601637938 được ghi tại quyết định là của Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào.

Quy định về cạnh tranh, công bằng và hiệu quả trong đấu thầu

Trao đổi về các quy định liên quan, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra các quy định nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Theo luật sư, đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, cùng mức tiết kiệm thấp, việc rà soát quy trình lập hồ sơ mời thầu và các yêu cầu đối với nhà thầu là nội dung cần được thực hiện theo quy định. Trong đó, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, đã được bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP có các quy định liên quan đến việc bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính đã quán triệt yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong công tác quản lý đấu thầu, nâng cao chất lượng xác định giá gói thầu và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Các thông tin nêu trên được tổng hợp từ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá E-HSDT và dữ liệu đấu thầu liên quan.