Liên danh Hương Minh Phát - Quốc Hà trúng gói thầu chiếu sáng tại Long Phước

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước Nguyễn Tấn Lâm ký Quyết định số 214/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường ấp 3 (ấp 2 Suối Trầu cũ), xã Long Phước, TP Đồng Nai.
Dự án có tổng mức đầu tư 4.635.852.431 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 do Chủ tịch UBND xã Long Phước Trần Văn Thân ký. Giá dự toán Gói thầu số 1: Xây lắp được phê duyệt ở mức 3.780.257.901 đồng.
Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Hương Minh Phát, Quốc Hào gồm Công ty TNHH Viễn thông Hương Minh Phát và Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào trúng thầu với giá 3.775.517.537 đồng.
Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 4.740.364 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,12%.
Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu ngày 31/07/2026, chỉ có Liên danh Hương Minh Phát, Quốc Hào nộp hồ sơ dự thầu.
Lịch sử tham gia đấu thầu của các thành viên liên danh
Theo dữ liệu đấu thầu được Báo Tri thức và Cuộc sống tìm hiểu, Công ty TNHH Viễn thông Hương Minh Phát, mã số thuế 3603858315, có tỷ lệ trúng thầu 100% tại Phòng Kinh tế xã Long Phước.
Trước khi tham gia và trúng Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng đường ấp 3, ngày 21/07/2026, doanh nghiệp này từng được Phòng Kinh tế xã Long Phước công bố quyết định chỉ định thầu rút gọn để thực hiện độc lập Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng Ấp Xóm Gò - Bà Ký, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai, với giá trúng thầu khoảng 1,5 tỷ đồng.
Đối với Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào, doanh nghiệp có trụ sở tại huyện Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 11 gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai và các khu vực lân cận, với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán khoảng 97,03%.
Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu yêu cầu bổ sung tài liệu nhân sự
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 293/2026/BCĐG-ĐK ngày 03/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa lập, tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu chưa cung cấp tài liệu chứng minh nhân sự đối với vị trí Cán bộ phụ trách an toàn lao động đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ còn hiệu lực trước thời điểm đóng thầu.
Báo cáo cho biết tổ chuyên gia đã đề nghị bên mời thầu yêu cầu nhà thầu chuẩn bị tài liệu nêu trên để thực hiện đối chiếu theo quy định.
Ngoài ra, tại Điều 2 Quyết định số 214/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tên thành viên liên danh được ghi là “Công ty TNHH TV – XD Quốc Bảo”. Trong khi đó, mã số thuế 3601637938 được ghi tại quyết định là của Công ty TNHH TV - XD Quốc Hào.
Quy định về cạnh tranh, công bằng và hiệu quả trong đấu thầu
Trao đổi về các quy định liên quan, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra các quy định nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.
Theo luật sư, đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, cùng mức tiết kiệm thấp, việc rà soát quy trình lập hồ sơ mời thầu và các yêu cầu đối với nhà thầu là nội dung cần được thực hiện theo quy định. Trong đó, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, đã được bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP có các quy định liên quan đến việc bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.
Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính đã quán triệt yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong công tác quản lý đấu thầu, nâng cao chất lượng xác định giá gói thầu và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Các thông tin nêu trên được tổng hợp từ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá E-HSDT và dữ liệu đấu thầu liên quan.
NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC
Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.
Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.
Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.