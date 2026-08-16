Vận may 12 con giáp tháng 7 Âm lịch: Thìn vượng phát, Tỵ trong phúc có họa

Con giáp tuổi Thìn may mắn nhất trong tháng 7 Âm lịch, tài lộc vượng phát, kiếm tiền dễ dàng hơn, tăng lương, trúng thưởng, đầu tư nhỏ cũng có lãi.

Tháng 7 Âm lịch năm 2026 (từ 7/8 đến 6/9 Dương lịch), là tháng Bính Thân, tiết Lập Thu. Kim là khí chủ của mùa Thu, chủ về hô hấp, quyết đoán.

Khi Kim vừa lên đã bị Hỏa mạnh áp chế, sẽ tạo ra hai mặt: người kiên trì rèn nghề sẽ thành vật quý, người nóng vội dễ vướng thị phi, va chạm, tranh chấp. Dân gian gọi đây là tháng cô hồn, năng lượng xáo động, lòng người nhạy cảm.

Vì vậy, nguyên tắc chung của tháng này là: cơ hội và rủi ro song hành. Không nên liều lĩnh cho vay, hợp tác lớn, đi đêm khuya hay đến nơi hoang vắng, sông nước một mình.

Nên tập trung mài giũa kỹ năng, làm việc chăm chỉ, giữ tâm an tịnh. Về sức khỏe, Hỏa khắc Kim dễ gây viêm họng, ho khan, dị ứng da, mất ngủ, cáu gắt và đau mỏi xương khớp, thắt lưng.

Dưới đây là dự báo về vận may của 12 con giáp trong tháng 7 Âm lịch

Tháng này con giáp tuổi Tý đón Tài Tinh.

1. Con giáp tuổi Tý

Tháng này con giáp tuổi Tý đón Tài Tinh. Bính Hỏa là sao tài lộc của Tý, mang đến cơ hội thăng tiến và tiền bạc rõ rệt. Công việc trước đây bế tắc nay được tháo gỡ, người làm công sở được ghi nhận, người kinh doanh gặp được khách hàng tốt, ký được hợp đồng mới.

Tài chính rất vượng. Thu nhập không chỉ từ lương mà còn từ nghề tay trái, đầu tư nhỏ. Lợi nhuận đều đặn, có xu hướng tăng.

Tình cảm hài hòa. Người độc thân dễ gặp duyên qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Người có gia đình thì êm ấm, chỉ cần quan tâm nhau nhiều hơn. Sức khỏe ổn định, tinh thần nhẹ nhõm.

Lời khuyên: Đây là tháng vàng của con giáp tuổi Tý. Càng chủ động, càng chăm chỉ thì thành quả càng lớn. Đừng bỏ lỡ thời cơ.

2. Con giáp tuổi Sửu

Vận trình con giáp tuổi Sửu được cải thiện, dù vẫn vất vả. Bạn phải tự tay lo nhiều việc, nhưng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Mọi việc diễn ra có trật tự, không có biến cố lớn.

Tài chính ở mức bình ổn, chủ yếu đến từ công việc chính. Không có lộc bất ngờ nhưng rất vững chắc. Cứ làm ăn lương thiện, thu nhập sẽ tương xứng.

Tình cảm suôn sẻ nhưng dễ bị lơ là vì bạn quá bận. Một bữa cơm tối hay một lời hỏi han cũng đủ để giữ lửa. Sức khỏe cần chú ý dạ dày, đường ruột và phổi, hạn chế đồ cay nóng, thức khuya.

Lời khuyên: Tháng này lấy công bù khéo. Con giáp tuổi Sửu cứ bình tĩnh làm tốt việc của mình, phúc báo sẽ đến.

Con giáp tuổi Dần bước vào tháng xung

3. Con giáp tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần bước vào tháng xung, Dần - Thân tương xung, lại thêm Hỏa Kim giao chiến nên vận khí biến động mạnh. Công việc phát sinh thay đổi đột ngột, nhiều chuyện lặt vặt, áp lực tăng cao, dễ có cảm giác bị kìm hãm.

Tài chính không tốt, nhiều khoản chi ngoài dự tính. Đầu tư rủi ro cao, không nên chạy theo lời mời lãi suất cao. Tình cảm nhiều nốt trầm, dễ hiểu lầm vì lời nói vô tình. Người độc thân duyên đến nhanh đi nhanh.

Sức khỏe cần đặc biệt cẩn trọng va chạm, té ngã, chấn thương khi đi lại, lái xe, chơi thể thao.

Lời khuyên: Con giáp tuổi Dần lấy tĩnh chế động. Làm gì cũng cần có phương án dự phòng, đừng quyết định nóng vội.

4. Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão tháng này vẫn chịu chút áp lực nhưng tổng thể khá ổn. Khó khăn chủ yếu đến từ con người chứ không phải công việc. Sẽ có người muốn gây khó dễ, kìm hãm bạn.

Chỉ cần giữ kiên nhẫn, không tranh hơn thua, lấy nhu thắng cương thì việc sẽ hanh thông. Bạn càng kín tiếng, càng chăm chỉ thì càng an toàn. Tài chính trung bình khá, thu nhập từ lương thưởng cố định, đủ chi tiêu và tích lũy nhỏ.

Tình cảm bình yên. Đừng mang bực dọc công sở về nhà. Giao tiếp chân thành là chìa khóa giữ gìn mối quan hệ. Sức khỏe chú ý đường ruột và suy nhược thần kinh do lo nghĩ, ngủ ít.

Lời khuyên: Vận khí vẫn thuận, con giáp tuổi Mão chỉ cần đề phòng tiểu nhân. Làm nhiều nói ít, phúc khí tự tìm đến.

Tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất tháng này.

5. Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất tháng này. Thìn - Thân tam hợp, được Nguyệt Lệnh tương sinh nên mọi việc hanh thông. Công việc có tin vui, có người nâng đỡ, kế hoạch dang dở được triển khai thuận lợi.

Tài lộc vượng phát, kiếm tiền dễ dàng hơn. Không chỉ lương chính mà còn có thêm nguồn thu phụ, đầu tư nhỏ cũng có lãi.

Nhân duyên tốt đẹp, đào hoa nở rộ. Người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Vợ chồng gắn kết, có thể tính chuyện lâu dài. Sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn.

Lời khuyên: Quý nhân đang ở cạnh. Con giáp tuổi Thìn hãy mạnh dạn tiến lên, đây là bước đà vững chắc cho cuối năm bứt phá.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tháng này tốt xấu đan xen. Bề ngoài tưởng có cơ hội, có dấu hiệu thăng tiến nhưng ẩn sau là cạm bẫy, có kẻ phá hoại ngấm ngầm. Đặc biệt phải cẩn thận giấy tờ, hợp đồng, văn bản pháp lý, một sơ suất nhỏ cũng gây tranh chấp.

Tài chính không lý tưởng, có dấu hiệu hao tài. Tiền vào rồi lại ra, chi tiêu nhiều. Cần thắt chặt quản lý, tránh bẫy tài chính, lời mời đường mật.

Tình cảm trung bình, dễ cãi vã vì chuyện nhỏ. Cả hai đều nóng tính, không ai nhường ai. Sức khỏe chú ý an toàn khi đi lại đường dài và ăn uống thanh đạm, bảo vệ hệ tiêu hóa.

Lời khuyên: Trong phúc có họa. Con giáp tuổi Tỵ đừng vội mừng trước cơ hội, hãy kiểm tra thật kỹ mọi thứ trước khi đặt bút ký.

Con giáp tuổi Ngọ sang tháng Thu có sự khởi sắc.

7. Con giáp tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ sang tháng Thu có sự khởi sắc. Hỏa vượng khiến bạn đôi lúc nóng nảy nhưng vận chung đã tốt hơn. Công việc có tiến triển, nhưng vẫn phải đề phòng cạnh tranh không lành mạnh và lời gièm pha sau lưng.

Tài chính có sao may mắn chiếu, có lộc nhỏ, có cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên lộc đi kèm họa, nếu tham lam hoặc cả tin sẽ mất tiền. Cẩn trọng với dự án lãi cao bất thường.

Tình cảm lại là điểm sáng nhất. Đào hoa vượng, nhân duyên tốt, rất hợp để kết bạn, tỏ tình. Người có đôi thì ngọt ngào, thấu hiểu. Sức khỏe chú ý dạ dày, nóng trong, nhiệt miệng, nổi mụn.

Lời khuyên: Vận may đã đến nhưng chớ chủ quan. Trong công việc dĩ hòa vi quý, tránh để tiểu nhân lợi dụng.

8. Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một tháng khá hài hòa. Công việc và cuộc sống đều thăng tiến. Bạn sẽ vất vả hơn, phải làm nhiều việc hơn nhưng kết quả rất xứng đáng, được cấp trên ghi nhận.

Tài chính ổn định và đi lên, nguồn thu từ công việc chính, càng làm càng có. Đây không phải tháng làm giàu nhanh mà là tháng tích lũy bền vững. Tập trung vào chuyên môn, tiền bạc tự đến.

Tình cảm viên mãn, gia đạo an vui, vợ chồng hòa thuận. Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp, tình cảm tiến triển êm đềm. Sức khỏe tốt, chỉ cần chú ý tỳ vị, dạ dày, ăn uống đúng giờ, hạn chế bỏ bữa.

Lời khuyên: Con giáp tuổi Mùi thiên thời đang ủng hộ. Hãy tận dụng để đẩy mạnh công việc và vun đắp gia đình.

Đây là tháng tuổi của con giáp tuổi Thân nên cần thận trọng hơn cả.

9. Con giáp tuổi Thân

Đây là tháng tuổi của con giáp tuổi Thân nên cần thận trọng hơn cả. Bạn phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng, áp lực lớn. Chỉ một chút lơ là, bất cẩn cũng gây sai sót, ảnh hưởng uy tín.

Tài chính trung bình, thu nhập dựa vào công việc ổn định. Muốn có thêm phải chăm chỉ, chắc chắn, không nên mơ mộng làm giàu nhanh.

Tình cảm có gợn sóng, dễ cáu gắt, mang cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà gây tranh cãi. Sức khỏe chú ý giải tỏa căng thẳng, tránh stress kéo dài, chú ý dạ dày, đường ruột.

Lời khuyên: Cẩn thận và tỉ mỉ là lá bùa hộ mệnh của bạn trong tháng tuổi. Chậm mà chắc sẽ an toàn hơn.

10. Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu tháng này gặp nhiều trở ngại. Áp lực công việc cao, cạnh tranh gay gắt, lại thêm ảnh hưởng của Kiếp Tài nên dễ có thị phi, tranh chấp, lời ra tiếng vào.

Tài chính trung bình, chủ yếu từ thu nhập cố định nhưng chi tiêu nhiều. Nếu không có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng sẽ dễ thiếu hụt.

Tình cảm không êm ả, vợ chồng dễ bất đồng vì chuyện vụn vặt. Cần lắng nghe và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Sức khỏe chú ý tiêu hóa, phổi, tim mạch, huyết áp. Hạn chế thức khuya, đồ dầu mỡ, chất kích thích.

Lời khuyên: Tháng này thị phi bủa vây. Tốt nhất nên nói ít làm nhiều, tránh xa tranh luận vô bổ, tập trung vào việc của mình.

Con giáp tuổi Tuất có vận trình suôn sẻ, dễ chịu.

11. Con giáp tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất có vận trình suôn sẻ, dễ chịu. Công việc có chuyển biến tích cực, xuất hiện cơ hội thể hiện năng lực. Tuy nhiên, muốn nắm bắt được thì bạn phải ổn định, tập trung, tránh do dự, đứng núi này trông núi nọ.

Tài chính ở mức khá, gắn chặt với sự nghiệp. Công việc vững thì tiền bạc vững. Làm việc có kế hoạch rõ ràng thì thu nhập cải thiện.

Tình cảm hài hòa, thấu hiểu, chia sẻ. Chỉ cần tránh lời nói vô tâm làm tổn thương đối phương. Sức khỏe chú ý ăn uống, tránh ăn quá no hoặc để bụng quá đói, ưu tiên đồ thanh đạm.

Lời khuyên: Vận may đang đến, thành hay bại do sự kiên định của bạn. Đã chọn đường nào hãy vững bước đến cùng.

12. Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi tháng này khá phức tạp. Ngoài mặt tưởng có tài lộc, có cơ hội nhưng bên trong ẩn nhiều hung tinh. Công việc tưởng sắp có tin vui nhưng quá trình không suôn sẻ, dễ bị ngáng đường.

Tài chính không tốt, không thích hợp cầu tài hay mở rộng đầu tư. Ngược lại cần quản lý tiền bạc chặt chẽ, đề phòng lừa gạt, mất cắp. Hạn chế cho vay mượn.

Tình cảm trắc trở, mâu thuẫn nhỏ liên tục phát sinh, nguy cơ tranh cãi cao. Hãy thấu hiểu và đặt mình vào vị trí đối phương, tránh nói lời tổn thương lúc nóng giận. Sức khỏe chú ý đường ruột và đau lưng mỏi gối.

Lời khuyên: Vận khí chưa ủng hộ, việc nhỏ dễ hóa to. Lấy an toàn làm trọng, không nên mạo hiểm trong tháng này.

Tổng kết lại, tháng 7 - tháng Bính Thân là tháng của thử thách và rèn luyện. Hỏa luyện Kim tuy có phần khắc nghiệt nhưng ai vượt qua được sẽ trở nên cứng cỏi và sáng giá hơn. Chúc 12 con giáp giữ được tâm tĩnh, làm nhiều việc thiện để bình an đi qua tháng 7 Âm lịch.

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!