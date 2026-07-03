Vĩnh Long: Năng lực nhà thầu được chỉ định gói gia cố đê bao hơn 1 tỷ đồng

Từ gói thầu gia cố đê bao khẩn cấp tại xã Hương Mỹ, lộ diện năng lực thầu rộng rãi qua mạng của doanh nghiệp này trong liên danh 12 tỷ đồng tại Đồng Tháp.

Công tác phòng chống thiên tai và gia cố hạ tầng đê bao thích ứng với biến đổi khí hậu luôn là ưu tiên hàng đầu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, ngày 12/06/2026, bà Phan Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Kinh tế xã Hương Mỹ (tỉnh Vĩnh Long) đã ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Gia cố sạt lở tuyến đê bao cặp sông Cổ Chiên, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long.

Gói thầu gia cố đê sông Cổ Chiên gọi tên Công ty Nam Việt Ân

Theo quyết định, đơn vị được lựa chọn theo phương thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Việt Ân (gọi tắt là Công ty Nam Việt Ân). Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt chính thức là 1.037.000.000 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian xây lắp là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 24/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Gia cố sạt lở tuyến đê bao cặp sông Cổ Chiên, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn MSC

Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được thông qua tại Quyết định số 21/QĐ-PKT ngày 04/06/2026 với giá gói thầu xây lắp công trình là 1.091.858.999 đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Như vậy, qua quy trình chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này ghi nhận giá trị chênh lệch giảm 54.858.999 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%.

Đối soát lịch sử thầu từ hệ thống dữ liệu quản lý công khai, đây không phải lần đầu Công ty Nam Việt Ân được giao thầu tại xã Hương Mỹ. Doanh nghiệp có trụ sở tại Số 165, Ấp Tân Phú Tây A, Xã An Định (tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Dữ liệu cho thấy, Công ty Nam Việt Ân sở hữu tỷ lệ thành công tuyệt đối tại địa bàn này khi tham gia 3 gói thầu do Phòng Kinh tế xã Hương Mỹ làm chủ đầu tư và trúng cả 3 gói. Trước dự án đê bao sông Cổ Chiên, ngày 26/03/2026, doanh nghiệp cũng được chỉ định thầu rút gọn độc lập tại hai dự án: Gói thầu Nâng cấp, sửa chữa đường HL.23 xã Hương Mỹ và gói thầu Nâng cấp, sửa chữa đường vào trung tâm xã Cẩm Sơn cũ.

Lộ diện năng lực từ liên danh ngoại tỉnh 12 tỷ đồng

Khác với chuỗi gói thầu chỉ định rút gọn quy mô vừa và nhỏ tại Vĩnh Long, doanh nghiệp này đã chứng minh khả năng huy động kỹ thuật khi tham gia vào các liên danh xây lắp lớn tại Đồng Tháp.

Cụ thể, tại Quyết định số 305/QĐ-BQLDAKV3 ký ngày 21/04/2026, ông Nguyễn Hoàng Khuyên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường Kết nối Quốc lộ 1A - Đảng uỷ xã An Hữu mới - Đường tỉnh 864 thuộc xã Hoà Hưng, Mỹ Lương (Mã số E-TBMT: IB2600029457-00).

Tại gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng này, Công ty Nam Việt Ân (Mã số thuế: 1300978867) góp mặt với vai trò thành viên liên danh phụ trong Liên danh Nâng cấp tuyến đường Kết nối Quốc lộ 1A. Kết quả, liên danh này đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để trúng thầu với giá trị hợp đồng trọn gói lên tới 12.173.643.000 đồng, thời gian triển khai 150 ngày.

Quyết định số 305/QĐ-BQLDAKV3 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp). Nguồn MSC

Đáng chú ý, báo cáo thẩm định ghi nhận có 3 nhà thầu lớn khác bị loại tại gói thầu này. Trong đó, Liên danh đường kết nối Quốc Lộ 1A trượt do hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Phước không đáp ứng tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm; còn Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh có hồ sơ không hợp lệ. Việc một doanh nghiệp nhỏ vượt qua các tiêu chí kỹ thuật khắt khe để giành chiến thắng sòng phẳng tại Đồng Tháp chứng minh cấu trúc năng lực của nhà thầu đã có sự tích lũy đáng kể, không thuần túy phụ thuộc vào các gói thầu chỉ định tại quê nhà.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, phối hợp linh hoạt giữa việc tích lũy kinh nghiệm từ gói thầu khẩn cấp địa phương và bắt tay liên danh tham gia dự án hạ tầng lớn là chiến lược phát triển lành mạnh của nhà thầu xây lắp. Điều này một mặt giúp chủ đầu tư giải quyết nhanh bài toán cấp bách về sạt lở đê điều nhờ tính cơ động, mặt khác bảo đảm các dự án giao thông lớn luôn lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực tế qua đấu thầu rộng rãi minh bạch. Phản ánh khách quan dòng năng lực doanh nghiệp sẽ giúp dư luận có cái nhìn toàn diện về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương vùng sông nước.