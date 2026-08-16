Gói thầu hơn 11,7 tỷ tại xã Đinh Văn Lâm Hà: Một nhà thầu dự, tiết kiệm 0,25%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà - Võ Trần Lam đã ký Quyết định số 96/QĐ-TTDVTH ngày 31/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn từ thôn Thanh Bình 1 đi thôn Thanh Bình 3, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả đấu thầu sát giá dự toán tại gói thầu xây lắp hơn 11,7 tỷ đồng

Gói thầu số 01 có giá gói thầu được phê duyệt là 11.763.803.256 đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 22 tháng (tương đương 630 ngày). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó được phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TTDVTH ngày 29/06/2026 do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà - Nguyễn Văn Thạch ký; hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 82/QĐ-TTDVTH ngày 16/07/2026.

Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Triều An (Báo cáo đánh giá số 29/BCĐG-HSDT ngày 28/07/2026 do Giám đốc Hồ Văn Hưng phê duyệt). Đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tứ Hải.

Mặc dù được thông báo mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dưới mã TBMT IB2600369563 từ ngày 16/07/2026, đến thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh đường Thanh Bình.

Kết quả đánh giá cho thấy Liên danh đường Thanh Bình trúng thầu với giá 11.733.803.246 đồng. So với giá gói thầu 11.763.803.256 đồng, giá trị giảm giá sau đấu thầu đạt 30.000.010 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,25%.

Quyết định số 96/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Bức tranh đấu thầu của hai thành viên liên danh tại Lâm Đồng

Liên danh gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Hảo và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phước Nhân.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Hảo (Mã số doanh nghiệp 5801371051, trụ sở tại Số 50 Phạm Ngọc Thạch, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng). Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 61 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 39 gói, trượt 21 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 105.585.943.089 đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Hảo từng tham gia và trúng thầu tại khu vực Đức Trọng. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, nhà thầu đã tham dự khoảng 10 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 10 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 50.110.909.557 đồng. Tại Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng, doanh nghiệp này cũng tham gia khoảng 5 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 5 gói với tổng giá trị xấp xỉ 2.110.696.000 đồng.

Trong khi đó, thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phước Nhân (Mã số doanh nghiệp 5801264772, trụ sở tại Số 68 Hẻm 3 Đường Bà Triệu, Thôn 27, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp này đã tham gia 56 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 31 gói, trượt 22 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu ghi nhận khoảng 280.445.572.978 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tới khoảng 236.680.953.166 tỷ đồng.

Yêu cầu về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư

Đánh giá dưới góc độ pháp lý và kinh tế đầu tư công, Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, mục tiêu cốt lõi của hình thức đấu thầu rộng rãi là mở rộng cơ hội tham gia cho mọi nhà thầu đủ năng lực, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm lựa chọn phương án kỹ thuật tối ưu và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước. Việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 11,7 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt xấp xỉ 0,25% cho thấy tính cạnh tranh thực tế chưa cao.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu Chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, yêu cầu rà soát kỹ lưỡng từ khâu lập HSMT, xác định giá gói thầu đến thẩm định kết quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng tiêu chí hạn chế nhà thầu hoặc đấu thầu mang tính hình thức.

Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải pháp tiết kiệm triệt để trong đấu thầu đầu tư công năm 2026, coi hiệu quả tiết kiệm ngân sách là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực quản lý dự án. Dựa trên quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với gói thầu được phê duyệt.