Lâm Đồng: Trung Thịnh - VTCONS liên tiếp nhận 2 gói chỉ định thầu hơn 3 tỷ

Nhiều gói thầu xây lắp do Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam chỉ định cho Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS có mức tiết kiệm ngân sách nhà nước bằng không.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) Trần Ngọc Lam đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS. Cả hai gói thầu đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Liên tiếp được giao nhiều gói thầu trong một ngày

Cụ thể, tại Quyết định số 96/QĐ-KT, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS được chỉ định thực hiện gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự và đường bên hông vật liệu xây dựng Minh Hòa. Giá trúng thầu là 1.979.807.175 đồng. Mức giá này khớp hoàn toàn với giá gói thầu được phê duyệt trước đó hai ngày tại Quyết định số 131/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam - Lê Thế Trung Kiên ký.

Quyết định giao gói thầu gần 2 tỷ cho Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS, ngày 17/6/2026. Nguồn: MSC

Tương tự, tại Quyết định số 99/QĐ-KT, doanh nghiệp này tiếp tục được chọn làm đơn vị thi công gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường bê tông thôn Lập Nghĩa. Giá trúng thầu ghi nhận là 1.304.893.586 đồng, trùng khớp với giá dự toán được duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-UBND.

Tổng giá trị hai gói thầu đạt hơn 3 tỷ đồng. Việc nhà thầu trúng thầu với mức giá không chênh lệch so với dự toán đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước tại địa phương.

Lịch sử đấu thầu của Trung Thịnh - VTCONS

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS (MSDN: 3502479529); người đại diện theo pháp luật là Trần Thị Thuyết, trụ sở chính tại phường Long Hương, TP HCM. Ghi nhận đến ngày 29/6/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng khoảng 11 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị các gói thầu độc lập đạt khoảng 10 tỷ đồng.

Lịch sử đấu thầu cho thấy, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán của nhà thầu này luôn duy trì ở mức cao, xấp xỉ 99,82%. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, tại Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm, đơn vị này đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói. Tương tự, tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Hàm Thuận Nam, doanh nghiệp này cũng trúng 3/3 gói thầu đã tham gia. Việc một nhà thầu liên tiếp được chỉ định thầu, trúng thầu liên tiếp tại cùng một chủ đầu tư đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực chất của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Hiện, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS là thành viên trong Liên danh ICONS 72 đang đợi kết quả xét thầu tại gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km143+900 - Km153+500 tuyến Quốc lộ 55 năm 2026, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, có giá dự toán là 18.099.745.000 đồng.

Tại biên bản mở thầu ngày 29/6/2026, có 03 nhà thầu tham gia: Liên danh ICONS 72 (dự thầu: 16.825.963.353 đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú (dự thầu: 18.092.707.000 đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (dự thầu: 17.171.672.553 đồng).

Rà soát hiệu quả thương thảo hợp đồng

Pháp luật về đấu thầu hiện hành cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án. Việc các đơn vị chủ đầu tư tại địa phương thực hiện quy trình này là có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi của đầu tư công vẫn là đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Theo tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư cần phải rà soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán đến khâu thương thảo hợp đồng, bảo đảm giá gói thầu tính đúng, tính đủ nhưng phải tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc liên tiếp trúng thầu sát giá dự toán tại các gói thầu chỉ định thầu của Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS cho thấy dư địa tiết kiệm ngân sách tại địa phương chưa được khai thác triệt để, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu .

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm tăng tính cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hồ sơ mời thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Cũng theo Luật sư Hương, trong trường hợp một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần rà soát việc xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, đánh giá mức độ cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu, cũng như năng lực triển khai đồng thời nhiều hợp đồng của doanh nghiệp. Ngoài ra, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các gói thầu có ít nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước .

Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giám sát sau đấu thầu, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công và việc huy động nguồn lực thực tế của nhà thầu là giải pháp then chốt để tuân thủ pháp luật và phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong hoạt động đầu tư công.