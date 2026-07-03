Lâm Đồng: Trung Thịnh - VTCONS liên tiếp nhận 2 gói chỉ định thầu hơn 3 tỷ

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) Trần Ngọc Lam đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS. Cả hai gói thầu đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.
Liên tiếp được giao nhiều gói thầu trong một ngày
Cụ thể, tại Quyết định số 96/QĐ-KT, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS được chỉ định thực hiện gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự và đường bên hông vật liệu xây dựng Minh Hòa. Giá trúng thầu là 1.979.807.175 đồng. Mức giá này khớp hoàn toàn với giá gói thầu được phê duyệt trước đó hai ngày tại Quyết định số 131/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam - Lê Thế Trung Kiên ký.
Tương tự, tại Quyết định số 99/QĐ-KT, doanh nghiệp này tiếp tục được chọn làm đơn vị thi công gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường bê tông thôn Lập Nghĩa. Giá trúng thầu ghi nhận là 1.304.893.586 đồng, trùng khớp với giá dự toán được duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-UBND.
Tổng giá trị hai gói thầu đạt hơn 3 tỷ đồng. Việc nhà thầu trúng thầu với mức giá không chênh lệch so với dự toán đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước tại địa phương.
Lịch sử đấu thầu của Trung Thịnh - VTCONS
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS (MSDN: 3502479529); người đại diện theo pháp luật là Trần Thị Thuyết, trụ sở chính tại phường Long Hương, TP HCM. Ghi nhận đến ngày 29/6/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng khoảng 11 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị các gói thầu độc lập đạt khoảng 10 tỷ đồng.
Lịch sử đấu thầu cho thấy, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán của nhà thầu này luôn duy trì ở mức cao, xấp xỉ 99,82%. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, tại Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm, đơn vị này đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói. Tương tự, tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Hàm Thuận Nam, doanh nghiệp này cũng trúng 3/3 gói thầu đã tham gia. Việc một nhà thầu liên tiếp được chỉ định thầu, trúng thầu liên tiếp tại cùng một chủ đầu tư đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực chất của quá trình lựa chọn nhà thầu.
Hiện, Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS là thành viên trong Liên danh ICONS 72 đang đợi kết quả xét thầu tại gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km143+900 - Km153+500 tuyến Quốc lộ 55 năm 2026, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, có giá dự toán là 18.099.745.000 đồng.
Tại biên bản mở thầu ngày 29/6/2026, có 03 nhà thầu tham gia: Liên danh ICONS 72 (dự thầu: 16.825.963.353 đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Phú (dự thầu: 18.092.707.000 đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (dự thầu: 17.171.672.553 đồng).
Rà soát hiệu quả thương thảo hợp đồng
Pháp luật về đấu thầu hiện hành cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án. Việc các đơn vị chủ đầu tư tại địa phương thực hiện quy trình này là có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi của đầu tư công vẫn là đảm bảo hiệu quả kinh tế.
Theo tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư cần phải rà soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán đến khâu thương thảo hợp đồng, bảo đảm giá gói thầu tính đúng, tính đủ nhưng phải tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc liên tiếp trúng thầu sát giá dự toán tại các gói thầu chỉ định thầu của Công ty TNHH Xây dựng Trung Thịnh - VTCONS cho thấy dư địa tiết kiệm ngân sách tại địa phương chưa được khai thác triệt để, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế nhằm tăng tính cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng hồ sơ mời thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng và minh bạch.
Cũng theo Luật sư Hương, trong trường hợp một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần rà soát việc xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, đánh giá mức độ cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu, cũng như năng lực triển khai đồng thời nhiều hợp đồng của doanh nghiệp. Ngoài ra, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các gói thầu có ít nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước
Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giám sát sau đấu thầu, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công và việc huy động nguồn lực thực tế của nhà thầu là giải pháp then chốt để tuân thủ pháp luật và phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong hoạt động đầu tư công.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.