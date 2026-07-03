Hai gói thầu thi công xây dựng tại phường Tam Hiệp về tay công ty Khoa Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ban hành kết quả chỉ định thầu đối với hai công trình xây dựng tại địa bàn phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai đã hoàn thiện đồng bộ trong cùng một khung thời gian ngắn vào cuối tháng 06/2026. Đáng chú ý, cả hai gói thầu thi công xây dựng này đều được giao cho cùng một đơn vị thực hiện với giá trúng thầu sát nút so với giá dự toán chi phí xây dựng.

Nhận 2 gói thầu trong cùng một ngày với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt

Cụ thể, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường điểm trạm Tam Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp đã ký Quyết định phê duyệt dự án số 1212/QĐ-UBND ngày 23/06/2026. Ngay sau đó, ngày 24/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp đã thông qua Quyết định số 133/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 26/06/2026, Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 148/QĐ-TTDVTH được ban hành, giao gói thầu thi công xây dựng cho Công ty TNHH Khoa Đăng. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.598.068.420 đồng, giá trúng thầu là 1.598.068.000 đồng. Mức chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu ghi nhận khoảng 420 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 148/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Song song với tiến trình trên, dự án Sửa chữa, cải tạo Đài tưởng niệm chiến thắng Long Bình cũng tuân theo một chuỗi thủ tục tương tự. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 23/06/2026 của Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 132/QĐ-TTDVTH ngày 24/06/2026. Vào ngày 26/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Nguyễn Long Biên ký Quyết định số 145/QĐ-TTDVTH phê duyệt chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng cho Công ty TNHH Khoa Đăng. Giá gói thầu công trình này là 1.935.950.124 đồng, giá trúng thầu ghi nhận là 1.935.950.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 124 đồng. Cả hai gói thầu đều áp dụng loại hình hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 60 ngày.

Quyết định số 145/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực của Công ty TNHH Khoa Đăng và vai trò đơn vị quản lý dự án

Hồ sơ dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Khoa Đăng có mã số thuế 3602363013, đăng ký trụ sở chính tại B9-27 khu Lavender, tổ 17, khu phố Bình Ý, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2010 và có lịch sử hoạt động trong lĩnh vực xây lắp dân dụng tại địa phương. Tính đến nay, đơn vị đã tham gia tổng cộng 34 gói thầu, trúng 29 gói, trượt 4 gói và 1 gói đang chờ kết quả, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 146.845.893.397 đồng (trong đó giá trị trúng thầu độc lập đạt khoảng 59.032.544.355 đồng).

Bên cạnh đó, hệ thống ghi nhận mối quan hệ đối tác giữa nhà thầu và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC khi doanh nghiệp trúng 7 trên tổng số 8 gói thầu do đơn vị tư vấn này mời thầu. Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC cũng chính là pháp nhân chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý dự án cho cả hai công trình cải tạo Trạm Y tế và Đài tưởng niệm chiến thắng Long Bình vừa được chỉ định thầu nêu trên.

Ý kiến chuyên gia pháp lý và hiệu quả đầu tư công cấp cơ sở

Dưới góc nhìn pháp lý, việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án dân dụng quy mô nhỏ là một giải pháp nghiệp vụ được pháp luật cho phép nhằm tối ưu hóa thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, các gói thầu xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP thì việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn là hoàn toàn đúng quy trình pháp lý. Việc giá trúng thầu tiệm cận tuyệt đối với giá dự toán phần nào là do không trải qua giai đoạn cạnh tranh về giá giữa nhiều nhà thầu độc lập.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù không qua đấu thầu rộng rãi, trách nhiệm giải trình và vai trò giám sát của chủ đầu tư cùng đơn vị quản lý dự án cần được nâng cao để bảo đảm dòng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC luôn nhấn mạnh việc siết chặt kỷ cương, công khai minh bạch thông tin và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư trong quản lý đầu tư công. Việc kiểm soát chặt chẽ khối lượng nghiệm thu, chất lượng vật tư kỹ thuật và tiến độ hoàn thành trong vòng 60 ngày đối với các công trình an sinh, văn hóa cấp cơ sở tại phường Tam Hiệp sẽ là cơ sở thước đo đánh giá năng lực quản lý của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp địa phương.