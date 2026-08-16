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[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 lắp ráp tại Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 lắp ráp tại Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng

Jaecoo J5 là chiếc SUV toàn cầu đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Hưng Yên thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có giá chỉ từ 499 triệu đồng.

Nguyễn Anh
Ngày 14/8/2026 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện New Energy Night, Omoda &amp; Jaecoo Việt Nam đã chính thức công bố giá bán của J5 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được mở bán với 4 phiên bản và 3 cấu hình động cơ và được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Hưng Yên thay vì nhập khẩu nguyên chiếc.
Ngày 14/8/2026 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện New Energy Night, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức công bố giá bán của J5 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được mở bán với 4 phiên bản và 3 cấu hình động cơ và được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Hưng Yên thay vì nhập khẩu nguyên chiếc.
Cụ thể, mẫu xe SUV Jaecoo J5 2026 mới lắp ráp Việt Nam sẽ có 4 phiên bản gồm Premium, SHS-H Premium, SHS-H Flagship và EV Flagship. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản Premium và SHS-H Premium là 599 triệu và 669 triệu đồng. Trong khi đó, 2 bản còn lại cùng có giá 749 triệu đồng.
Cụ thể, mẫu xe SUV Jaecoo J5 2026 mới lắp ráp Việt Nam sẽ có 4 phiên bản gồm Premium, SHS-H Premium, SHS-H Flagship và EV Flagship. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản Premium và SHS-H Premium là 599 triệu và 669 triệu đồng. Trong khi đó, 2 bản còn lại cùng có giá 749 triệu đồng.
Tuy nhiên, từ nay đến hết 31/08/2026, Omoda &amp; Jaecoo Việt Nam đưa ra hai phương án ưu đãi dành cho 555 khách hàng đầu tiên đặt mua dòng xe này. Với phương án thứ nhất, khách hàng tiếp tục được hưởng các quyền lợi của chương trình mở bán trước đó, bao gồm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và 1 năm bảo hiểm vật chất.
Tuy nhiên, từ nay đến hết 31/08/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam đưa ra hai phương án ưu đãi dành cho 555 khách hàng đầu tiên đặt mua dòng xe này. Với phương án thứ nhất, khách hàng tiếp tục được hưởng các quyền lợi của chương trình mở bán trước đó, bao gồm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và 1 năm bảo hiểm vật chất.
Riêng khách hàng mua J5 EV Flagship được tặng thêm bộ sạc đa dụng và ứng dụng thông minh T-Box, trị giá 20 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi cho các phiên bản Premium và SHS-H Premium tương ứng là 569 triệu đồng và 629 triệu đồng. Hai phiên bản SHS-H Flagship và EV Flagship sẽ có giá ưu đãi 699 triệu đồng.
Riêng khách hàng mua J5 EV Flagship được tặng thêm bộ sạc đa dụng và ứng dụng thông minh T-Box, trị giá 20 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi cho các phiên bản Premium và SHS-H Premium tương ứng là 569 triệu đồng và 629 triệu đồng. Hai phiên bản SHS-H Flagship và EV Flagship sẽ có giá ưu đãi 699 triệu đồng.
Với phương án thứ hai, khi mua xe khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi 7-8 năm miễn phí đổ xăng (đối với phiên bản Premium và SHS-H) hoặc 30 năm sạc xe miễn phí với phiên bản EV Flagship. Sau khi quy đổi ưu đãi, J5 Premium có giá đặc biệt 499 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản SHS-H Premium là 599 triệu đồng. Jaecoo J5 SHS-H Flagship sở hữu giá bán ưu đãi 669 triệu đồng và EV Flagship chỉ 599 triệu đồng.
Với phương án thứ hai, khi mua xe khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi 7-8 năm miễn phí đổ xăng (đối với phiên bản Premium và SHS-H) hoặc 30 năm sạc xe miễn phí với phiên bản EV Flagship. Sau khi quy đổi ưu đãi, J5 Premium có giá đặc biệt 499 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản SHS-H Premium là 599 triệu đồng. Jaecoo J5 SHS-H Flagship sở hữu giá bán ưu đãi 669 triệu đồng và EV Flagship chỉ 599 triệu đồng.
Nằm trong phân khúc SUV cỡ B, Jaecoo J5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Chiều rộng cùng thiết kế thân xe vuông vức góp phần tạo nên không gian nội thất rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe Trung Quốc này gồm hệ thống treo sau liên kết đa điểm, đèn chiếu sáng LED...
Nằm trong phân khúc SUV cỡ B, Jaecoo J5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Chiều rộng cùng thiết kế thân xe vuông vức góp phần tạo nên không gian nội thất rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe Trung Quốc này gồm hệ thống treo sau liên kết đa điểm, đèn chiếu sáng LED...
J5 sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu gập tự động có sấy và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trên các phiên bản SHS-H và EV Flagship, xe được nâng cấp với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch Ultra HD và hệ thống âm thanh Sony 8 loa.
J5 sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu gập tự động có sấy và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trên các phiên bản SHS-H và EV Flagship, xe được nâng cấp với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch Ultra HD và hệ thống âm thanh Sony 8 loa.
Khác biệt đáng chú ý của Jaecoo J5 nằm ở việc khách hàng có thể lựa chọn giữa ba công nghệ truyền động trên cùng một dòng SUV. Trong đó, J5 Premium sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp hệ thống treo sau liên kết đa điểm.
Khác biệt đáng chú ý của Jaecoo J5 nằm ở việc khách hàng có thể lựa chọn giữa ba công nghệ truyền động trên cùng một dòng SUV. Trong đó, J5 Premium sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp hệ thống treo sau liên kết đa điểm.
J5 SHS-H lại được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.
J5 SHS-H lại được trang bị hệ truyền động Super Hybrid System, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.
Trong khi đó, J5 EV Flagship sở hữu mô-tơ điện có công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Xe có phạm vi di chuyển lên đến 461 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin của xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.
Trong khi đó, J5 EV Flagship sở hữu mô-tơ điện có công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Xe có phạm vi di chuyển lên đến 461 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin của xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.
An toàn cũng là một trong những trụ cột quan trọng của Jaecoo J5. Được phát triển để đạt 5 sao an toàn NCAP, mẫu xe này có những tính năng tiêu chuẩn như 4 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp. Các bản cao hơn sẽ có 6 túi khí, 18 tính năng trợ lái nâng cao ADAS và camera 540 HD...
An toàn cũng là một trong những trụ cột quan trọng của Jaecoo J5. Được phát triển để đạt 5 sao an toàn NCAP, mẫu xe này có những tính năng tiêu chuẩn như 4 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp. Các bản cao hơn sẽ có 6 túi khí, 18 tính năng trợ lái nâng cao ADAS và camera 540 HD...
Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa,... Xe dược sản xuất tại nhà máy liên doanh giữa Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco, được xây dựng tại tỉnh Hưng Yên.
Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa,... Xe dược sản xuất tại nhà máy liên doanh giữa Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco, được xây dựng tại tỉnh Hưng Yên.
J5 Premium và J5 SHS-H được bảo hành 10 năm/1 triệu km cho xe, động cơ xăng và mô-tơ điện cũng như 8 năm/1 triệu km cho pin cao áp. Trong khi đó, J5 EV Flagship được bảo hành 8 năm/200.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km cho pin cũng như mô-tơ điện.
J5 Premium và J5 SHS-H được bảo hành 10 năm/1 triệu km cho xe, động cơ xăng và mô-tơ điện cũng như 8 năm/1 triệu km cho pin cao áp. Trong khi đó, J5 EV Flagship được bảo hành 8 năm/200.000 km cho xe và 8 năm/160.000 km cho pin cũng như mô-tơ điện.
Video: Jaecoo J5 chính thức được bán ở Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng.
Nguyễn Anh
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