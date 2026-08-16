[GALLERY] Cận cảnh Jaecoo J5 lắp ráp tại Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng

Jaecoo J5 là chiếc SUV toàn cầu đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Hưng Yên thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có giá chỉ từ 499 triệu đồng.