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Sống Khỏe

Cứu bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà tấn công, răng lọt vào hốc mắt

Hai răng hàm trên gãy, lọt sâu vào hốc mắt cùng nhiều tổn thương thần kinh, tuyến nước bọt khiến ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp.

Thúy Nga

Vết cắn sát động mạch cảnh, răng lọt vào hốc mắt

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà ông ngoại tấn công khi sang chơi tại nhà ông bà. Trẻ nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, chảy máu nhiều với hàng loạt vết thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt và cổ.

Đáng chú ý, một vết thương sâu kéo dài từ vùng thái dương qua má xuống dưới cổ phải, nằm sát vị trí động mạch cảnh.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết nếu tổn thương thần kinh số VII và ống tuyến nước bọt không được phát hiện, xử lý kịp thời, trẻ có thể đối mặt với những di chứng lâu dài.

“Đứt dây thần kinh số VII sẽ khiến cháu bé bị liệt mặt, méo mồm, mắt nhắm không kín, dẫn đến viêm loét giác mạc”, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà chia sẻ.

Tổn thương nghiêm trọng khác nằm ở vùng hàm trên và hốc mắt. Trẻ bị lóc niêm mạc hàm trên, dập nát phần mềm rộng ở mi dưới và gò má trái, tạo thành đường thông từ ổ miệng lên hốc mắt. Hai răng hàm trên bị gãy, đẩy sâu vào hốc mắt, đe dọa trực tiếp nhãn cầu và thị lực.

Ngoài ra, trẻ còn có nhiều vết thương do chó cắn gây lóc da đầu rộng, dập nát môi và vùng dưới cằm.

Phẫu thuật vi phẫu, bảo tồn nhãn cầu và phục hồi thần kinh mặt

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kích hoạt hệ thống cấp cứu đa chuyên khoa. Các bác sĩ chuyên ngành Hàm mặt - Tạo hình phối hợp cùng Phẫu thuật thần kinh, Tim mạch, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình và chuyên khoa Mắt để đánh giá toàn diện tổn thương.

Do bệnh nhi mới 26 tháng tuổi, đang hoảng loạn và không thể hợp tác thăm khám đầy đủ, các bác sĩ tiếp tục đánh giá chi tiết trong phòng mổ sau khi gây mê toàn thân.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Dưới kính vi phẫu, ê-kíp phẫu thuật phẫu tích tỉ mỉ từ gốc đến các nhánh thần kinh mặt, xác định vị trí tổn thương và phục hồi thần kinh. Tuyến nước bọt mang tai cũng được khâu phục hồi.

Các bác sĩ đồng thời lấy an toàn hai chiếc răng ra khỏi hốc mắt, bảo tồn nguyên vẹn nhãn cầu, làm sạch và chỉnh sửa phần xương gãy, đồng thời tạo hình các tổn thương vùng má và mi mắt trái.

Một thách thức lớn khác là nguy cơ nhiễm khuẩn từ vết thương do động vật cắn. Những vết thương này có thể chứa nhiều loại vi khuẩn, đặc biệt nguy hiểm nếu tổn thương sâu, dập nát và nằm ở vùng đầu, mặt.

Vì vậy, cắt lọc, bơm rửa làm sạch tổn thương và lựa chọn chiến lược đóng vết thương phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Nếu đóng kín khi tình trạng nhiễm khuẩn chưa được kiểm soát, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử có thể tăng lên.

Nhờ phối hợp các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình, vi phẫu thần kinh - mạch máu và điều trị liệt mặt, ê-kíp đã xử lý toàn bộ tổn thương trong một cuộc đại phẫu cấp cứu.

Hiện trẻ đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn được theo dõi sát để phát hiện và xử trí các biến chứng thứ phát. Các bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi chức năng vùng đầu, mặt của trẻ có thể đạt 90-95%.

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Trẻ đã vượt qua giai đoạn đe dọa tính mạng - Ảnh BVCC

ThS.BS Tô Tuấn Linh, bác sĩ trong ê-kíp phẫu thuật, khuyến cáo trẻ nhỏ cần giữ khoảng cách an toàn với động vật, kể cả vật nuôi quen thuộc. Đặc biệt, không để trẻ tiếp cận chó khi chúng đang ăn hoặc chăm con, bởi bản năng bảo vệ có thể khiến vật nuôi phản ứng bất ngờ.

Người dân không nên thả rông chó, mèo. Khi đưa chó ra nơi công cộng cần sử dụng dây xích và các biện pháp bảo vệ phù hợp.

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Trẻ đã qua cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Làm gì khi trẻ bị chó cắn?

Giữ bình tĩnh, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Ưu tiên sơ cứu, cầm máu và làm sạch vết thương.

Không chủ quan với vết cắn nhỏ, đặc biệt khi tổn thương ở vùng đầu, mặt, cổ.

Trẻ cần được đánh giá nguy cơ bệnh dại và tiêm phòng theo chỉ định của nhân viên y tế.

Sau sơ cứu, trường hợp tổn thương phức tạp cần được chuyển đến bệnh viện có chuyên khoa phù hợp để xử trí trong “thời gian vàng”.

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#phẫu thuật cấp cứu trẻ bị chó cắn #chó cắn #động mạch cảnh #hốc mắt

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