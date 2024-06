Chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới

Dù giá tăng nhưng toàn thị trường Hà Nội vẫn có 12.000 giao dịch trong 3 tháng đầu năm - là chỉ dấu cho thấy giá chung cư ở Hà Nội đã neo đậu ở một mức giá mới sau thời gian tăng nóng vừa qua.

Quý thứ 3 liên tiếp nguồn cung chung cư mở mới thấp hơn lượng tiêu thụ

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng OneHousing, thị trường chung cư sơ cấp Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự hồi phục tích cực. Nguồn cung mở mới và lượng tiêu thụ sơ cấp Qúy 1/2024 đều đạt ~ 3.000 căn hộ, gấp 2,1 lần so với năm 2023, nhưng vẫn chỉ tương đương 80% Quý 1/2022.

Tại Hà Nội, chỉ một số chủ đầu tư lớn có thể ra hàng, tập trung 95% ở khu Đông và Tây. Cụ thể, 75% căn hộ mở mới vẫn đến từ các dự án đã mở bán trong và trước năm 2023 và chỉ có 4 tòa chung cư mở bán mới trong Quý 1/2024. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp nguồn cung mở mới thấp hơn lượng tiêu thụ thể hiện nguồn cung sơ cấp tiếp tục bị hạn chế tại thị trường Hà Nội.

Giá chung cư tăng đều ở sơ cấp và thứ cấp, mặt bằng giá mới đang được thiết lập

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng OneHousing cho biết, giá bán sơ cấp chung cư Quý 1/2024 đi ngang ~ 58.5 triệu/m2, do nhiều phân khu tại các đại đô thị lớn giữ nguyên mức giá. Tuy nhiên, so với Quý 1/2023, giá sơ cấp Quý 1/2024 đã tăng 11%.

Trong khi đó, trung bình giá bán thứ cấp chung cư tăng ~14.4% so với cùng kỳ Quý 1/2023, đạt ~55 triệu/m2, tiệm cận giá sơ cấp của chủ đầu tư. Giá thứ cấp ghi nhận tăng tại hầu hết tất cả các dự án tại khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Tại khu Đông, mặt bằng giá thứ cấp tiệm cận giá sơ cấp khi giá thứ cấp tăng đáng kể trong Quý 1 tại các phân khu giá rẻ. Trong khi đó, giá thứ cấp khu Tây vẫn thấp hơn ~7 triệu/m2 so với giá sơ cấp do nhiều dự án cao cấp tiếp tục ra hàng trong Quý 1/2024.





Dù giá chung cư đang neo ở mức cao nhưng trong Quý 1/2024, thị trường Hà Nội vẫn có hơn 12.000 giao dịch cả sơ cấp và thứ cấp. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing nhận định, những chỉ dấu trên cho thấy thị trường chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới sau thời gian tăng nóng.

“Thời gian qua, một số chủ đầu tư ra hàng và bán rất nhanh. Khi cả sản phẩm bán mới và chuyển nhượng đều tăng giá, nguồn cung thấp hơn lượng tiêu thụ, đó là lúc thị trường đã chấp nhận mặt bằng giá mới", vị chuyên gia cho biết thời gian tới giá chung cư có thể sẽ đi ngang trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới, bởi nguồn cung trong 1-2 năm tới còn thấp hơn so với nhu cầu của thị trường.