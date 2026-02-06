Chia sẻ thông tin xuyên tạc, cụ ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một cụ ông ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết từ các trang phản động có nội dung xuyên tạc về cán bộ công an.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính một người đàn ông trên địa bàn về hành vi chia sẻ bài viết sai sự thật về một lãnh đạo công an ở tỉnh khác.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook “N.K” đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến một lãnh đạo công an ở địa phương khác.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác minh và làm rõ chủ tài khoản Facebook “N.K” là ông N.V.K (76 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy).

Cụ ông N.V.K làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, ông N.V.K thừa nhận ngày 25/12/2025 đã đọc thông tin trên các trang Fanpage phản động. Do hạn chế về nhận thức, ông K không kiểm chứng mà đăng lại bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật nêu trên.

Ông N.V.K đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.K số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

