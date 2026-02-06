Hà Nội

Xã hội

Chia sẻ thông tin xuyên tạc, cụ ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một cụ ông ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết từ các trang phản động có nội dung xuyên tạc về  cán bộ công an.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính một người đàn ông trên địa bàn về hành vi chia sẻ bài viết sai sự thật về một lãnh đạo công an ở tỉnh khác.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook “N.K” đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến một lãnh đạo công an ở địa phương khác.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác minh và làm rõ chủ tài khoản Facebook “N.K” là ông N.V.K (76 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy).

cong-an-quang-tri-5973-5647.jpg
Cụ ông N.V.K làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, ông N.V.K thừa nhận ngày 25/12/2025 đã đọc thông tin trên các trang Fanpage phản động. Do hạn chế về nhận thức, ông K không kiểm chứng mà đăng lại bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật nêu trên.

Ông N.V.K đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.K số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xúc phạm CSGT ở Thái Nguyên

N.Đ.M, thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo nội dung xuyên tạc, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng CSGT.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Vạn Xuân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

van-xuan.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Biểu dương chiến công bắt 2 nghi phạm cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Gia Lai

Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp Công an địa phương đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá.

Liên quan đến vụ án, thông tin ban đầu cho biết, sau khi thực hiện hành vi cướp ngân hàng, các đối tượng liên tục trốn chạy và thay đổi nơi ẩn náu, xóa dấu vết nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Đến ngày 5/2, một đối tượng bị bắt tại địa bàn tỉnh Kon Tum cũ, đối tượng còn lại bị bắt tại TP Kon Tum. Công an đã thu giữ gần hết số tiền bị cướp.

anh-chup-man-hinh-2026-02-06-luc-091939.png
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Xem chi tiết

