Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất cà phê giả ở An Giang

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả, thu giữ số lượng lớn cà phê giả, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm liên quan.‎

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả, do Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) làm chủ, mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, do giá cà phê thật tăng cao, Quý sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia để chế biến thành cà phê bột, đóng gói loại 500g bán ra thị trường với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

Theo kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các mẫu cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777” không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Tại xã Phú Hữu, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Đỗ Văn Quý, thu giữ 79,5 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; 1.092 kg hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu; nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất; phụ gia thực phẩm; bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (SN 1970, trú phường Long Phú, tỉnh An Giang), phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho việc rang, tẩm ướp các loại hạt bắp, đậu nhằm chế biến cà phê, gồm: 3.100 kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158 kg cà phê đã rang; 800 kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600 kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate; 1.260 kg phẩm màu caramel.

Tại cơ quan Công an, Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50 triệu đến 60 triệu đồng/tấn. Từ các đại lý, số cà phê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/tấn.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

