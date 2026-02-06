Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chính thức miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong 3 năm

Tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2028.

Thiên Tuấn

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh quy định tại Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2028.

anh-chup-man-hinh-2026-02-06-luc-143707.png

Việc miễn phí tham quan nhằm tri ân các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản. Chính sách này cũng góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; đặc biệt, tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như danh thắng Yên Tử, Khu di tích nhà Trần và Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phục vụ công tác lập quy hoạch, kêu gọi thu hút đầu tư; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch; đảm bảo mục tiêu thúc đẩy, kích cầu du lịch hàng năm của tỉnh; tăng lượng khách du lịch đến với Di sản văn hóa thế giới.

#quảng ninh #yên tử #miễn phí #du lịch #danh thắng #di tích

Bài liên quan

Xã hội

Làm giả con dấu để bán giấy khám sức khoẻ rởm

Đối tượng đã làm con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện…

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2026-02-04-luc-083106.png
Đối tượng Nguyễn Văn Trường.
Xem chi tiết

Xã hội

Thông tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. 

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, chiều dài khoảng 120 km. Tốc độ thiết kế vận hành chính 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.

Xem chi tiết

Xã hội

Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

cong-an-phuong-mong-cai-1-truc-xuat-ban-giao-13-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới