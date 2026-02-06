Chính thức miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong 3 năm

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh quy định tại Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2028.

Việc miễn phí tham quan nhằm tri ân các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản. Chính sách này cũng góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; đặc biệt, tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như danh thắng Yên Tử, Khu di tích nhà Trần và Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phục vụ công tác lập quy hoạch, kêu gọi thu hút đầu tư; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch; đảm bảo mục tiêu thúc đẩy, kích cầu du lịch hàng năm của tỉnh; tăng lượng khách du lịch đến với Di sản văn hóa thế giới.