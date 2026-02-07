Không lấy được sổ đỏ, nghịch tử đâm bố đẻ trọng thương

Không lấy được sổ đỏ mang đi cầm cố, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy kéo đâm bố đẻ trọng thương.

Ngày 7/2, thông tin từ Viện KSND khu vực 2 - Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do có các khoản nợ nần cá nhân nên Nguyễn Tuấn Anh đã nhiều lần yêu cầu cha đẻ là ông N.V.T (SN 1966, trú phường Sông Trí) đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ nhưng ông T. không đồng ý.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an.

Vì vậy, vào khoảng 9h30 ngày 3/2/2026, Nguyễn Tuấn Anh đã sử dụng một nửa chiếc kéo bằng kim loại, phần cán dài 10cm, phần lưỡi dài 13cm, đâm vào cánh tay trái của ông N.V.T.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông N.V.T. được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị tổn thương cơ thể 3%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

