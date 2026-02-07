Công an Gia Lai triệt phá đường dây trộm hơn 5.000 con chó

Khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 01kg ớt bột, 04 xe máy các loại. Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Tang vật được CA thu giữ. Ảnh ĐVCC

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 15/12/2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 1225C. Đến nay cơ bản đã xác định 6 đối tượng. Phương thức thủ đoạn trộm chó là chúng hoạt động vào 23h đêm đến 4h sáng tại các tuyến đường là các vùng ven của TP. Pleiku cũ, các thôn làng của Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hoan (sinh năm 1984, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, các đối tượng Trần Minh Báu (sinh năm 1985), Phạm Minh Phúc (sinh năm 1989, cùng trú tại phường Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1989, trú phường Diên Hồng, Gia Lai) đi trộm chó theo từng cặp trên 2 chiếc xe máy. Để nhanh chóng bắt chó, các đối tượng sử dụng kích điện, thòng lọng, thậm chí mang theo ớt bột để chống trả nếu bị phát hiện.

Mỗi đêm các đối tượng đi bắt chó, mang về điểm tập kết tại 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Ban chuyên án còn bắt giữ đối tượng Hoàng Thanh Hùng (sinh năm 1990, ở thôn 4, xã Đăk Song, Lâm Đồng) đóng vai trò cảnh giới.

Dung cụ các đối tượng sử dụng. Ảnh CAGL

​Phần lớn “hàng” được bán cho Trần Văn Toản (SN 1986, quê xã Nghi Sơn, Ninh Bình, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra các đối tượng còn bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú … Theo điều tra, cứ khoảng 17h hàng ngày, Toản đi xe máy kéo theo rơ-moóc đến nhà số 24 Lê Đại Hành, chờ “hàng” trong đêm, sau đó vận chuyển về nơi ở để gom lại từ 1-2 ngày, rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh khác thông qua xe khách hoặc xe tải. Hoàng Văn Hoan khai mỗi ngày bắt được trung bình 22 con chó.

Nhóm đối tượng trộm chó liều lĩnh đã bị tóm gọn. Ảnh: V.N

Trần Văn Toản khai được Hoan mời chào việc mua chó với số lượng lớn. Kể cả khi đã biết số chó này là do trộm cắp, nhưng vì hám lời nên tham gia vào đường dây này. Chủ yếu, Toản thu gom rồi là gửi về bán cho các mối quán thịt chó ngoài Bắc.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nào bị mất trộm chó trong thời gian qua, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp nhận dạng, xác minh và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.