Loại đồ uống cần tránh khi bị rối loạn tiêu hóa

Chuyên gia cảnh báo về tác hại của đồ uống như rượu, đồ ngọt và nước ngọt có gas, đồng thời gợi ý các thức uống tốt cho hệ tiêu hóa.

Hệ tiêu hóa vốn là "bộ máy" nhạy cảm. Có những loại đồ uống nếu dùng quá mức sẽ bào mòn dạ dày, làm rối loạn lợi khuẩn hoặc gây ra các chứng viêm nhiễm. Dưới đây là 5 đồ uống âm thầm gây hại cho đường ruột, gồm:

Cà phê không lọc

Tiến sĩ Federica Amati, chuyên gia dinh dưỡng người Anh, cho biết cà phê không lọc chứa các hợp chất cafestol và kahweol, có thể làm tăng cholesterol xấu LDL. Bên cạnh đó, cà phê còn kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng nhu động ruột.

“Điều này có thể giúp một số người đi vệ sinh đều đặn hơn nhưng với người khác lại gây ợ nóng, đau quặn hoặc trầm trọng thêm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích”, bà Amati nói.

Đồ uống ăn kiêng

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Anh Rhiannon Lambert, tác động của chất tạo ngọt nhân tạo lên đường ruột không giống nhau ở mọi người. Phản ứng phụ thuộc vào loại chất tạo ngọt, liều lượng sử dụng và hệ vi sinh đường ruột sẵn có.

Bà lưu ý rằng nhiều đồ uống siêu chế biến còn chứa phụ gia như chất nhũ hóa - yếu tố đang được nghiên cứu về ảnh hưởng đối với hệ vi sinh. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên coi đồ uống không đường là lựa chọn thỉnh thoảng, không nên dùng hằng ngày.

Các chất tạo ngọt như sucralose, saccharin và aspartame có thể làm thay đổi vi khuẩn đường ruột, gây đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa nếu dùng thường xuyên.

Rượu bia

Rượu bia là yếu tố có bằng chứng rõ ràng nhất về tác hại đối với đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy uống rượu thường xuyên có thể làm tăng tính thấm của ruột và phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn, từ đó thúc đẩy viêm nhiễm.

Bia đặc biệt dễ gây vấn đề vì sự kết hợp giữa cồn, khí ga và carbohydrate dễ lên men, có thể làm trầm trọng tình trạng đầy hơi và khó chịu, nhất là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nhiều loại bia không cồn chứa hàm lượng đường cao và không hẳn thân thiện với đường ruột như nhiều người vẫn nghĩ.

Đồ uống có đường

Bà Lambert cảnh báo rằng các loại nước ngọt có đường có thể làm thay đổi sự cân bằng vi khuẩn trong ruột, làm giảm các chủng có lợi và khiến hệ vi sinh kém đa dạng hơn.

“Chế độ ăn nhiều đường bổ sung có liên quan tới sự suy giảm đa dạng vi khuẩn - đặc điểm quan trọng của đường ruột khỏe mạnh, góp phần hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa”, bà nói.

Nước ngọt có đường không cung cấp chất xơ hay hợp chất có lợi cho hệ vi sinh trong khi độ axit và khí ga có thể kích ứng niêm mạc ruột và làm nặng thêm tình trạng đầy hơi, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tránh các loại thức uống có gas sẽ giúp hệ tiêu hóa tốt hơn. Ảnh minh họa/Internet

Nước tăng lực

Nước tăng lực là sự kết hợp bất lợi cho đường ruột do chứa caffeine cao, đường hoặc chất tạo ngọt, độ axit và nhiều phụ gia. Caffeine kích thích nhu động ruột, có thể gây tiêu chảy hoặc co thắt ở người nhạy cảm. Độ axit và các thành phần khác cũng dễ làm trầm trọng thêm trào ngược và các triệu chứng tiêu hóa, nhất là khi uống lúc đói..

Thức uống tốt cho hệ tiêu hóa

Để hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn có thể sử dụng một số loại đồ uống đơn giản, dễ làm như:

Uống nước ấm

Uống nước ấm là cách tốt nhất để phục hồi sau khi ăn bất kỳ món ăn nhiều dầu mỡ nào. Nước ấm không chỉ giúp hạn chế đông cứng mỡ thức ăn mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ khả năng tăng cường trao đổi chất tốt hơn so với khi uống nước lạnh. Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả trao đổi chất tăng 30% khi dùng 500ml nước ấm sau bữa ăn thay vì uống nước lạnh

Nước chanh muối

Chanh được xem là một loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa vì nó có chứa nhiều axit có lợi cùng các loại chất xơ pectin có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Khi cảm thấy đầy bụng do ăn quá nhiều, bạn có thể ngậm một lát chanh với muối hoặc pha nước chanh với nước muối ấm để uống.

Nước chanh chính là một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể. Nước chanh ấm còn có tác dụng nhuận tràng, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hoá và bài tiết.

Trà gừng mật ong

Gừng có tác dụng kích thích, thúc đẩy các hoạt động tiêu hóa của đường ruột nên nó cũng được xem là một vị thuốc hỗ trợ nhuận tràng.

Bạn hãy thái vài lát gừng tươi đun sôi cùng với nước trong khoảng vài phút, sau đó cho mật ong vào, chờ nguội rồi cho thêm khoảng hai thìa nước cốt chanh. Thế là bạn đã có một ly nước uống tốt cho hệ tiêu hóa.

Trà bạc hà

Trà bạc hà là loại trà thảo mộc được biết đến rộng rãi với khả năng hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể thư giãn. Với thành phần tinh dầu bạc hà có đặc tính kích thích tiết dịch dạ dày, trà bạc hà có thể giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, hạn chế cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Ảnh minh họa/Internet

Trà hoa cúc

Bạn có thể pha trà từ hoa cúc tươi hoặc khô đều được. Trà hoa cúc không chỉ có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ mà còn làm giảm hoặc ngăn ngừa sự co thắt của ruột và dạ dày, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhanh, đẩy lùi tình trạng ợ hơi, đầy bụng.