Phát hiện ung thư từ vết đen ở bàn chân suốt 15 năm

Bệnh nhân nữ 70 tuổi chủ quan với tổn thương da kéo dài 15 năm, nhấn mạnh vai trò của khám định kỳ và nhận biết dấu hiệu bất thường để phòng ngừa.

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nữ 70 tuổi, xuất hiện một tổn thương tăng sắc tố màu đen ở vùng gan bàn chân phải cách đây khoảng 15 năm trước.

Trong suốt thời gian dài, vết đen này không gây đau, không ngứa, không loét và hầu như không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, chỉ tăng kích thước rất chậm nên người bệnh không đi khám.

Khoảng một năm trở lại đây, tổn thương bắt đầu thay đổi rõ rệt, lan rộng nhanh hơn so với trước. Dù vậy, vùng da này vẫn không đau, không ngứa hay chảy dịch, khiến bệnh nhân tiếp tục chủ quan. Chỉ sau khi tình cờ đọc được thông tin về ung thư da trên báo chí, người bệnh mới chủ động đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố vùng gan bàn chân phải. Ngay sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư, kết hợp ghép da tạo hình. Hiện tại, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Bệnh nhân ung thư tế bào hắc tố gan chân trước và sau phẫu thuật. Ảnh SKĐS

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ung thư tế bào hắc tố (melanoma) là một trong những loại ung thư da nguy hiểm nhất do khả năng tiến triển nhanh và di căn sớm, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong ung thư da. Tuy nhiên, bệnh có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ, melanoma có thể xâm lấn sâu xuống các lớp da bên dưới và lan theo đường bạch huyết hoặc đường máu đến nhiều cơ quan quan trọng như hạch bạch huyết, phổi, gan và não. Ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp, chi phí cao và tiên lượng sống thấp hơn nhiều so với giai đoạn sớm.

Ngược lại, nếu được phát hiện khi khối u còn khu trú và chưa di căn, phẫu thuật cắt bỏ sớm có thể mang lại khả năng điều trị khỏi hoàn toàn. Vì vậy, phát hiện sớm được xem là yếu tố then chốt quyết định tiên lượng cho người bệnh ung thư tế bào hắc tố.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng melanoma không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng các triệu chứng rầm rộ. Nhiều trường hợp tồn tại âm thầm trong nhiều năm, đặc biệt ở người cao tuổi, khiến nguy cơ chẩn đoán muộn tăng cao.

Đi khám khi có dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng

Thực tế lâm sàng cho thấy, không ít người dân vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi tổn thương da gây đau, ngứa hoặc loét. Trong khi đó, ung thư tế bào hắc tố có thể khởi phát từ những đốm sắc tố không triệu chứng, giống nốt ruồi thông thường.

Một yếu tố khác khiến bệnh dễ bị bỏ sót là vị trí xuất hiện. Tại Việt Nam, ung thư tế bào hắc tố thường gặp ở những vùng da ít được chú ý như lòng bàn tay, bàn chân, kẽ ngón, dưới móng tay, móng chân hoặc da đầu. Đây là những vị trí kín đáo, ít được quan sát trong sinh hoạt hằng ngày.

Trường hợp cụ bà mang vết đen ở bàn chân suốt 15 năm mới phát hiện ung thư da là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ chủ quan với các tổn thương da không triệu chứng. Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư tế bào hắc tố là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc quan sát da định kỳ và đi khám khi có dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.