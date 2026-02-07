Người đàn ông đột nhập trang trại bắt trộm 6 con lợn

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị cắt lưới B40, đột nhập vào trang trại chăn nuôi bắt trộm 6 con lợn, mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 7/2, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Tạ Đình Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 5/2, anh Trần Trọng Phước (SN 1988, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) đến cơ quan Công an trình báo về việc trang trại chăn nuôi của gia đình bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm 06 con lợn, ước tính tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 12 triệu đồng.

Đối tượng Tạ Đình Tuấn tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

Biết không thể trốn thoát, chiều 5/2, đối tượng Tạ Đình Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) đã chủ động đến trụ sở Công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

