Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê điều ở Bắc Ninh

Hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa dông kéo dài và lũ lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh xuất hiện sự cố nghiêm trọng.

Khánh Hoài

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (đến ngày 10/10/2025).

Theo quyết định, các sự cố khẩn cấp có tổng chiều dài 12.805 m, thuộc các tuyến đê: Tả Thương Dương Đức, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và một số tuyến đê bối quan trọng khác trong tỉnh.

6.jpg
Trước đó, tại các đoạn đê xung yếu như Đại Hà, Phù Tài thuộc phường Vân Hà (giáp ranh với KCN Quang Châu, Bắc Ninh), lực lượng quân đội, công an và nhân dân cũng căng mình giữ đê.

Cụ thể, trên tuyến đê tả Cầu từ K2+00 đến K54+050, qua các xã: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện sự cố sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt; Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến đê hữu Cầu có đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) xảy ra sự cố tràn.

Tuyến đê hữu Thương, từ K0+00 đến K35+045, qua các xã, phường: Phúc Hoà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xảy ra tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 đến K16+530 qua các phường, xã: Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang xuất hiện thẩm lậu mái, chân đê.

Một số tuyến đê bối như: Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn đi qua địa bàn các xã, phường: Tân Tiến, Đa Mai, Mỹ Thái, Tiên Lục, Yên Dũng bị tràn, sạt lở.

Tại xã Tam Giang, đoạn từ K13+200 đến K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu mái đê và thẩm lậu cơ bản toàn tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp, giao UBND các xã, phường: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hoà, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hoà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Huy động vật tư, nhân lực, phương tiện gia cố, xử lý sự cố. Với các sự cố tràn đê trên tuyến cấp III - I cần phải bổ sung, nâng cao thân đê bảo đảm vững chắc. Các sự cố sủi, đùn nước đục cần làm tầng lọc ngược; sạt lở mái đê phải đắp hoàn trả cung sạt, che phủ khe nứt; các cống, kè đã xử lý cần tiếp tục theo dõi.

Giao các sở, ngành phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Nguồn kinh phí xử lý tạm thời được trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các đơn vị khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc chiến sĩ Công an lặn sâu 2m giữa dòng lũ, phá khóa cửa, cứu hai mẹ con mắc kẹt ở Bắc Ninh.

#sự cố đê điều ở Bắc Ninh #hoàn lưu bão số 11 #bão số 11 Matmo

Bài liên quan

Xã hội

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo trung thực thống kê thiệt hại do bão số 11

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra (quán triệt tinh thần công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại) và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, các đối tượng bị thiệt hại nặng về người và tài sản và có chính sách hỗ trợ kịp thời; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, nhất là các vùng có người dân sơ tán đến và vùng bị cô lập; đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh giúp dân dọn bùn đất, rửa nhà cửa sau lũ

Công an một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ dân khắc phục hậu quả.

Từ chiều ngày 9/10, sau khi nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tại các xã Xuân Lương, Đồng Kỳ, Yên Thế (Bắc Ninh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ khẩn trương có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng người dân rửa từng căn nhà, dọn bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, và rửa sạch đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”.

Xem chi tiết

Xã hội

Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.

Hiện nay, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử, đe dọa an toàn hệ thống đê điều và gây ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 8 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Quế Nham, Mỹ Thái, Tiên Lục… Tính đến 13h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra tại một số khu vực trên địa bàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới