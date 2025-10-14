Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê điều ở Bắc Ninh

Hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa dông kéo dài và lũ lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh xuất hiện sự cố nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (đến ngày 10/10/2025).

Theo quyết định, các sự cố khẩn cấp có tổng chiều dài 12.805 m, thuộc các tuyến đê: Tả Thương Dương Đức, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và một số tuyến đê bối quan trọng khác trong tỉnh.

Trước đó, tại các đoạn đê xung yếu như Đại Hà, Phù Tài thuộc phường Vân Hà (giáp ranh với KCN Quang Châu, Bắc Ninh), lực lượng quân đội, công an và nhân dân cũng căng mình giữ đê.

Cụ thể, trên tuyến đê tả Cầu từ K2+00 đến K54+050, qua các xã: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện sự cố sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt; Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến đê hữu Cầu có đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) xảy ra sự cố tràn.

Tuyến đê hữu Thương, từ K0+00 đến K35+045, qua các xã, phường: Phúc Hoà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xảy ra tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 đến K16+530 qua các phường, xã: Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang xuất hiện thẩm lậu mái, chân đê.

Một số tuyến đê bối như: Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn đi qua địa bàn các xã, phường: Tân Tiến, Đa Mai, Mỹ Thái, Tiên Lục, Yên Dũng bị tràn, sạt lở.

Tại xã Tam Giang, đoạn từ K13+200 đến K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu mái đê và thẩm lậu cơ bản toàn tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp, giao UBND các xã, phường: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Nhân Hoà, Quế Võ, Đào Viên, Kinh Bắc, Phúc Hoà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Mỹ Thái, Tân Tiến, Tiên Lục, Yên Dũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Huy động vật tư, nhân lực, phương tiện gia cố, xử lý sự cố. Với các sự cố tràn đê trên tuyến cấp III - I cần phải bổ sung, nâng cao thân đê bảo đảm vững chắc. Các sự cố sủi, đùn nước đục cần làm tầng lọc ngược; sạt lở mái đê phải đắp hoàn trả cung sạt, che phủ khe nứt; các cống, kè đã xử lý cần tiếp tục theo dõi.

Giao các sở, ngành phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Nguồn kinh phí xử lý tạm thời được trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các đơn vị khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện.

