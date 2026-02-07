Hà Nội

Bài tập giảm mỡ bụng dễ áp dụng để vóc dáng gọn gàng dịp Tết

Sống Khỏe

Bài tập giảm mỡ bụng dễ áp dụng để vóc dáng gọn gàng dịp Tết

Tập trung vào các động tác dễ thực hiện như plank, crunch và leg raise để giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn chuẩn bị đón Tết.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày giáp Tết, nhịp sinh hoạt thay đổi, việc ăn uống thất thường cùng thời gian vận động bị rút ngắn khiến vùng bụng rất dễ tích mỡ. Không ít người nhận ra cơ thể nặng nề hơn, vòng eo kém thon gọn nhưng lại e ngại việc tập luyện vì quỹ thời gian hạn hẹp. Thực tế, chỉ cần lựa chọn đúng bài tập và tập đều đặn mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể cải thiện vóc dáng ngay tại nhà, không cần dụng cụ phức tạp.
Giảm mỡ bụng không phụ thuộc vào việc tập thật nặng hay thật lâu, mà nằm ở việc kích hoạt đúng nhóm cơ, kết hợp vận động phù hợp với thể trạng. Dưới đây là những bài tập giảm mỡ bụng dễ áp dụng, giúp vùng eo săn chắc hơn và cơ thể nhẹ nhõm để đón Tết trong trạng thái tốt nhất.
Plank là bài tập quen thuộc nhưng luôn nằm trong nhóm hiệu quả hàng đầu khi nói đến giảm mỡ bụng. Động tác này tác động trực tiếp vào cơ bụng sâu, đồng thời kích hoạt cơ lưng, vai và hông, giúp cải thiện tư thế và tăng khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể.
Khi giữ plank đúng kỹ thuật, toàn bộ vùng trung tâm phải siết chặt để duy trì tư thế, từ đó giúp đốt năng lượng nhiều hơn so với những động tác đơn lẻ. Bạn chỉ cần giữ tư thế từ 20–40 giây mỗi lần, thực hiện 2–3 hiệp, kết hợp thở đều để cảm nhận rõ vùng bụng nóng lên sau buổi tập.
Crunch là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tác động trực tiếp vào vùng bụng trên mà không gây áp lực lớn lên toàn bộ cơ thể. So với sit-up, crunch có biên độ nhỏ hơn nhưng yêu cầu kiểm soát chuyển động tốt, nhờ đó cơ bụng được kích hoạt hiệu quả hơn. Ảnh minh họa
Khi thực hiện, bạn nên nâng thân trên bằng lực từ cơ bụng, tránh dùng tay kéo cổ để hạn chế đau vai gáy. Tập chậm rãi, có kiểm soát không chỉ giúp tăng hiệu quả giảm mỡ mà còn làm cho vùng bụng săn chắc rõ rệt hơn sau một thời gian ngắn. Ảnh minh họa
Mỡ bụng dưới là vùng khó giảm nhất, đặc biệt với nữ giới và leg raise là bài tập tác động trực tiếp vào khu vực này. Khi nâng và hạ chân, cơ bụng dưới phải hoạt động liên tục để giữ ổn định phần thân dưới. Ảnh minh hoạ
Để tập an toàn, bạn cần giữ lưng dưới áp sát sàn và hạ chân xuống chậm rãi. Nếu cảm thấy quá sức, có thể co nhẹ đầu gối để giảm áp lực, sau đó tăng độ khó khi cơ bụng đã khỏe hơn. Ảnh minh họa
Russian twist là bài tập lý tưởng cho những ai muốn giảm mỡ hai bên eo và cải thiện đường cong cơ thể. Động tác xoay thân trên liên tục giúp kích hoạt cơ bụng chéo và nhóm cơ liên sườn, từ đó giúp vòng eo trông thon gọn hơn theo thời gian. Ảnh minh họa
Khi tập, bạn nên xoay cả thân trên thay vì chỉ di chuyển tay hoặc vai, kết hợp nhịp thở đều để tránh mỏi nhanh. Người mới bắt đầu có thể đặt chân xuống sàn để giữ thăng bằng trước khi nâng cao độ khó. Ảnh minh họa
Mountain climber là bài tập kết hợp giữa sức mạnh và cardio, giúp tăng nhịp tim nhanh chóng và hỗ trợ giảm mỡ toàn thân. Khi kéo gối liên tục trong tư thế plank cao, cơ bụng, tay và chân cùng lúc hoạt động, khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Ảnh minh họa
Bài tập này phù hợp với người có thể lực ở mức trung bình trở lên hoặc muốn đẩy nhanh quá trình giảm mỡ trong thời gian ngắn trước Tết. Nếu mới bắt đầu, bạn có thể thực hiện với tốc độ chậm, sau đó tăng dần nhịp khi cơ thể đã quen. Ảnh minh họa
