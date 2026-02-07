Hà Nội

Sau một thời gian tạm thời đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ khởi động lại mặt trận Sumy, đe dọa khai thông đường đến thủ đô Kiev.

Tiến Minh
Trong những ngày đầu năm 2026, trên mặt trận Sumy, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo một thắng lợi: "Các đơn vị thuộc Cụm Tập đoàn quân phía Bắc đã kiểm soát được ngôi làng Belaya Bereza ở vùng Sumy, thông qua các trận đánh ác liệt". Buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đứng trước lựa chọn, tiếp tục phản công ở Kupyansk hoặc bảo vệ Sumy, tránh Nga “thông đường” đến thủ đô Kiev.
Việc Quân đội Nga (RFAF), tuyên bố kiểm soát làng Belaya Bereza, cách Glushkovo 43 km về phía bắc, qua đó khẳng định việc hình thành một đầu cầu mới trong khu vực Sumy. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến dịch đơn lẻ của RFAF ở cách xa khu vực Yunakivka (80 km), mà là một cuộc tấn công toàn diện trên một mặt trận rộng lớn.
Điều đáng chú ý là hầu như không có phản ứng nào từ truyền thông Ukraine, trước việc Belaya Bereza thất thủ; mặc dù thực tế là ngôi làng Belaya Bereza, gần tuyến đường chính M-02 dẫn đến Kiev, đi vòng qua tỉnh Chernihiv. Trong giai đoạn 2023-2025, các chuyên gia Ukraine đã viết rất nhiều về mối đe dọa của như vậy.
Chiến thắng quan trọng này của RFAF, là kết quả của những nỗ lực lâu dài và kế hoạch tỉ mỉ của Bộ Tổng tham mưu RFAF. Thực tế khách quan là tốc độ kiểm soát thêm diện tích lãnh thổ của RFAF đã chậm lại tương đối, kể từ khi mùa đông bắt đầu.
Nhưng xét cho cùng, thời tiết mùa đông khắc nghiệt và địa hình phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, RFAF vẫn không ngừng tiến công và vẫn tiếp tục tiến lên đều đặn; mặc dù tốc độ đã chậm hơn so với trước.
Trước khi chọc thủng tuyến phòng thủ tiếp theo do Quân đội Ukraine (AFU) thiết lập, thiết lập tại các khu dân cư, RFAF nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thiết lập các đầu cầu mới. Họ đang bí mật tập trung quân, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiến công tiếp theo. Giống như một kỳ thủ cờ vua lão luyện, mỗi nước đi đều được cân nhắc cẩn thận, không để lại chỗ cho sai sót.
Sau cuộc tiến công từ cuối mùa thu đến tháng 12/2025, RFAF cần tăng cường hậu cần và thiết lập các căn cứ tiếp tế dã chiến, được ngụy trang và bảo vệ tốt. Điều này rất quan trọng để đảm bảo giai đoạn tiến công tiếp theo; chỉ khi có hậu phương ổn định thì tiền tuyến, mới có thể được đảm bảo an toàn.
Đồng thời, việc RFAF triển khai và tăng cường lực lượng hậu cần tại các vị trí tiền tuyến, thể hiện tầm nhìn chiến lược của họ. Lực lượng hậu cần này không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động trên tiền tuyến, mà còn giúp RFAF phát động các cuộc tấn công mới vào những thời điểm quan trọng, làm gián đoạn sự triển khai của đối phương.
Ngoài ra, RFAF đã thiết lập các sở chỉ huy tại các khu vực mà họ đã tràn ngập, kiểm soát các vị trí trọng yếu, thiết lập các trạm kiểm soát và tiến hành các chiến dịch truy quét cuối cùng. Những biện pháp này đã giúp củng cố những thành quả đạt được và đảm bảo sự ổn định và an ninh của các khu vực được kiểm soát.
Như vậy ở phía bắc tỉnh Sumy, RFAF đã mở một khu vực tác chiến mới dọc biên giới. Trước đó, vào ngày 14/1, RFAF đã kiểm soát thị trấn Komarovka, và vào ngày 29/1, họ giành quyền kiểm soát Belaya Bereza, phía đông Komarovka. Ngôi làng nhỏ này, tuy dân cư thưa thớt, nhưng lại có vị trí chiến lược quan trọng.
Như có thể thấy rõ trên bản đồ tác chiến, dọc theo biên giới và dòng sông Klevin (là biên giới tự nhiên giữa Nga-Ukraine), các khu vực trũng thấp được điểm xuyết bởi các khu rừng và khe núi trải dài theo hướng đông-tây. Địa hình này tạo điều kiện thuận lợi cho RFAF bí mật tập hợp lực lượng dự bị, xây dựng các kho dã chiến và sở chỉ huy, và chuẩn bị đầy đủ cho các chiến dịch tiếp theo.
Cách khu vực này 15 km về phía bắc là đường cao tốc M-02. Một khi RFAF tiến đến đường cao tốc này, khu vực Eisman-Glukhov sẽ bị bao vây. Đây sẽ là một bước ngoặt chiến lược quan trọng, buộc quân đội Ukraine phải bố trí lại lực lượng từ các chiến trường khác, để tăng cường phòng thủ khu vực này, bảo vệ thủ đô Kiev từ xa.
Điều này chắc chắn sẽ là một thách thức lớn đối với quân đội Ukraine (AFU), vì sự phân tán lực lượng và tiếp tế có thể dẫn đến những lỗ hổng trong phòng thủ của các mặt trận khác. Có thể nói, tình hình trong khu vực rất bất ổn và vẫn còn nhiều điều không chắc chắn với AFU.
Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) nhận định, trên mặt trận Sumy, quân Nga có thể tiếp tục tiến công về phía đường cao tốc M-02, nhằm bao vây khu vực Eisman-Glukhov. Điều này sẽ buộc AFU phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: huy động quân từ các mặt trận khác để giữ vững mặt trận Sumy.
Nếu AFU chọn giữ vững mặt trận Sumy, có thể tạo các lỗ hổng trong phòng thủ ở các mặt trận khác, tạo cơ hội cho quân Nga tấn công. Nhưng nếu AFU không điều động quân để hỗ trợ, áp lực phòng thủ trên mặt trận Sumy có thể gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ chọc thủng phòng tuyến.
Tiến Minh
Svpressa
#Sumy #Quân đội Nga #xung đột nga ukraine #xung đột Ukraine #mặt trận Sumy #Ukraine

