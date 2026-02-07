Hà Nội

Phương Bora diện bodysuit màu nude 'nhỏ bằng bàn tay' khoe trọn đường cong

Cộng đồng trẻ

Phương Bora diện bodysuit màu nude 'nhỏ bằng bàn tay' khoe trọn đường cong

Cầm trên tay bộ đồ 'tí hon', Phương Bora khiến dân mạng bất ngờ khi diện lên người lại vừa khít, tôn trọn đường cong siêu thực.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân, Phương Bora vừa thực hiện một màn "đánh úp" thị giác cực mạnh dành cho người hâm mộ bằng một video thử đồ. Mở đầu đoạn clip, cô nàng tự tin cầm trên tay một chiếc jumpsuit liền thân màu nude. (Ảnh: IGNV)
Điều đáng nói là khi chưa diện lên người, bộ đồ trông vô cùng nhỏ nhắn, tưởng chừng như chỉ dành cho... búp bê. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc "biến hình", cô nàng đã chứng minh sức mạnh của chất liệu co dãn và đặc biệt là vóc dáng "vạn người mê" của mình. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo vốn có vẻ bé xíu lại trở nên vừa khít, ôm trọn lấy từng đường cong cơ thể, giúp người đẹp khoe khéo vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Lựa chọn gam màu nude tiệp với màu da, bộ trang phục tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Dạng bodysuit hai dây mảnh mai, tối giản mọi chi tiết để tập trung hoàn toàn vào việc tôn vinh vóc dáng. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng quần jeans tối màu, Phương Bora tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa quyến rũ, phù hợp với hình tượng "vẻ đẹp phồn thực" mà cô theo đuổi bấy lâu. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, video đã nhận về "bão" tim và bình luận. Đa số đều dành lời khen cho sự tự tin và thân hình không chút mỡ thừa của hot girl Hà thành. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, nhan sắc của Phương Bora trong loạt ảnh mới cũng là tâm điểm chú ý. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ, cô nàng trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật. (Ảnh: IGNV)
Việc khéo léo chọn những trang phục có độ ôm sát cao luôn là "vũ khí" giúp Phương Bora khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
