Xã hội

Công an Bắc Ninh truy nã đối tượng giả mạo trong công tác

Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức, sinh năm 1983, nơi ở hiện tại: Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, về tội “Giả mạo trong công tác”.

Gia Đạt

Ngày 6/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế), trong vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự và “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh.

capture.png
Đối tượng Vũ Duy Thức.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Thức, sinh năm 1983, nơi ở hiện tại: Số 2409, Tòa G2 Sunshine Garden, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Đặc điểm: Cao 1m70, có nốt ruồi c:3,5cm trên sau mép phải. Tội danh bị khởi tố: “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự, chỗ ở trước khi trốn: phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Do hiện nay bị can không ở nơi cu trú và không rõ bị can ở đâu, ngày 5/2/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức.

Nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (SĐT: 0692609545), Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc Điều tra viên Dương Văn An , theo SĐT: 0983222288, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời Cơ quan điều tra cũng cảnh báo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng là vi phạm pháp luật, và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

#Bắc Ninh #truy nã #giả mạo #công an #Vũ Duy Thức #pháp luật

