Lợi ích của trứng trong phòng ngừa loãng xương, bảo vệ tim mạch

Loãng xương (xốp xương) là bệnh lý chuyển hóa xương phổ biến, đặc trưng bởi sự giảm mật độ khoáng chất và suy giảm cấu trúc xương, khiến xương trở nên giòn, xốp, yếu và dễ gãy. Đây là "bệnh thầm lặng" không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bị gãy xương, thường gặp ở cột sống, cổ tay hoặc xương đùi.

Đối tượng nguy cơ cao: Phụ nữ sau mãn kinh, người cao tuổi, người thiếu canxi/vitamin D, người hút thuốc, uống rượu hoặc dùng thuốc corticoid kéo dài...

Thực phẩm đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa và điều trị loãng xương bằng cách cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là Canxi, Vitamin D, Protein, và Magie giúp tăng cường mật độ xương, tái tạo mô xương, làm chậm quá trình mất xương và giảm nguy cơ gãy xương. Trong đó, trứng là một thực phẩm không thể bỏ qua.

Ăn trứng nó không chỉ cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể mà nó còn có thể giúp bảo vệ chống lại loãng xương.

Trứng nổi tiếng là một lựa chọn ăn sáng ít calo cũng như chứa một lượng protein vừa phải. Theo nghiên cứu mới về Thực phẩm và Chức năng Mỹ, trứng dường như kích hoạt một nhóm enzym trong cơ thể gọi là phosphatase kiềm, có thể giúp xương chắc khỏe.

Trứng có thể giữ cho xương khỏe mạnh

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vai trò của ALP chiếm khoảng 72% ảnh hưởng từ trứng đến mật độ xương ở xương đùi và 83% ở cột sống thắt lưng.

Bên cạnh tác dụng enzyme này, trứng còn rất giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ xương khỏe mạnh. Trứng chứa vitamin D, giúp cơ thể bạn hấp thụ canxi, một khoáng chất cần thiết cho xương chắc khỏe. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều protein, kẽm và các khoáng chất khác góp phần vào sức khỏe tổng thể của xương.

Ảnh minh họa/Internet

Protein trong trứng thậm chí còn chứa các chuỗi axit amin được gọi là peptide hoạt tính sinh học có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho xương.

Hơn nữa, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao dồi dào, với khoảng 6 g protein trong mỗi quả trứng lớn. Theo chuyên gia, protein đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình chuyển hóa canxi và phốt pho, vận chuyển vitamin và cân bằng quá trình tái tạo xương. Đặc biệt, protein trong trứng chứa các chuỗi acid amin gọi là peptide hoạt tính sinh học, được cho là mang lại những lợi ích bổ sung giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài ra, sự hiện diện của kẽm và các khoáng chất khác trong trứng cũng góp phần tạo nên một hệ xương vững chắc hơn.

Ảnh minh họa/Internet



Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng?

Nhóm của bác sĩ Weihong Chen, từ Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (Trung Quốc) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm hơn 19.000 người từ cuộc khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia Mỹ để tìm hiểu thêm về chế độ ăn trứng ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe xương.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá mật độ khoáng xương của người tham gia cùng với mức tiêu thụ trứng của họ. Kết quả đã phát hiện ăn trứng giúp cải thiện mật độ xương, từ đó giảm nguy cơ loãng xương.

Cụ thể, những người ăn khoảng 2 quả trứng mỗi ngày đã tăng đáng kể mật độ khoáng xương (BMD) ở xương đùi và xương sống, theo Health.

Các chuyên gia cho biết, tiêu thụ trứng có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất một loại enzyme cụ thể giúp xương chắc khỏe hơn.

Các nghiên cứu hiện đại và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã xác nhận rằng trứng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Với những người khỏe mạnh, việc tiêu thụ trung bình khoảng 1-2 quả trứng mỗi ngày không gây ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong máu.

Chuyên gia Kathryn Piper khuyên rằng, để tối ưu hóa lợi ích cho cả xương và tim mạch, người nên duy trì thói quen ăn khoảng 1-2 quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, những người có tiền sử mỡ máu cao hoặc bệnh lý tim mạch đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng phù hợp nhất.