Hành trình 18 ngày truy tìm hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Từ khi xảy ra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, Công an Gia Lai không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất.

Chiều 19/1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm Grab, đi xe máy Exciter màu vàng đen gắn biển số 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, hai đối tượng dùng vật giống súng ngắn, khống chế khiến các nhân viên giao dịch hoảng sợ bỏ chạy. Chúng chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Phạm Anh Tài khi bị bắt.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vụ việc xảy ra đúng thời điểm Bộ Công an cùng các lực lượng Công an trên cả nước đang tập trung cao độ công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, đây cũng là thời điểm cuối năm, lưu lượng giao thông lớn, các hoạt động xã hội đan xen phức tạp, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, truy xét.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, các hướng nghi đôi tượng tẩu thoát. Trong khi đó, lực lượng hình sự, cơ động tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án. Công an các phường, xã trên địa bàn tuần tra, rà soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác điều tra, truy xét nóng. Đồng thời, tiếp nhận và khai thác hàng trăm nguồn tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp.

4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng được lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tại nhà trọ của Tài.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Trong quá trình gây án và lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, trong đó có việc giả danh shipper nhằm che giấu hành vi, sử dụng xe máy để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác truy xét. Đây là một trong những thách thức lớn đối với lực lượng tham gia phá án.

Rà soát, kiểm tra hơn 460 nghìn hộ với hơn 1,8 triệu nhân khẩu

Quá trình điều tra, ngoài hiện trường chính, cơ quan Công an phát hiện 2 hiện trường liên quan đến vụ án gồm: Hiện trường là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án và hiện trường đối tượng cất giấu xe máy là phương tiện gây án, cách vị trí đốt áo khoác, ba lô, mũ bảo hiểm khoảng 300m.

Tại hiện trường thứ hai - nơi đối tượng thay đổi, vứt bỏ vật dụng, lực lượng chức năng thu giữ chủ yếu là các đồ dùng đối tượng sử dụng khi gây án như áo khoác, mũ bảo hiểm, giày, găng tay. Những vật chứng này có đặc điểm về màu sắc, kiểu dáng, là căn cứ quan trọng để nhận dạng và truy xét đối tượng.

Đối tượng Lê Văn Ân

Tại hiện trường thứ ba, là nơi đối tượng cất giấu chiếc xe mô tô dùng để gây án, lực lượng công an đã thu thập được một số dấu vết sinh học cùng các dấu vết liên quan đến phương tiện. Qua đối chiếu với dữ liệu quản lý phương tiện và các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khẳng định chiếc xe mô tô này chính là phương tiện do đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter, màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản, cơ quan điều trac ho biết, BKS 77G1-313.12 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào (SN 1990) trú thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và bị mất trộm vào ngày 12/1/2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Quá trình truy xét, cơ quan Công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu; rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Từ tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong Nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), cơ quan Công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1990, Tài đen) trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kết quả điều tra cho thấy, Tài “đen” hiện có Quyết định truy nã đặc biệt của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quãng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi Giết người vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án. Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993) trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quãng Ngãi nổi lên nhiều nghi vấn.

Sa lưới

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ, lúc 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn; 2 dùi cui điện; số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4/2/2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng chức năng trục vớt 3 chiếc xe hai tên cướp thủ tiêu tại Biển Hồ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi địa bàn phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng… để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Sau đó, cả 2 đã trốn vào địa bàn TPHCM để tẩu tán tài sản cướp được; sau đó đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.