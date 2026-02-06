Thói quen uống nước chanh tưởng lợi hóa hại nếu dùng sai cách

Hà Nội

Sống Khỏe

Uống nước cốt chanh khi bụng đói buổi sáng tưởng tốt cho sức khỏe nhưng có thể gây hại dạ dày, men răng và rối loạn tiêu hóa nếu duy trì lâu dài.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nước chanh từ lâu được nhiều người lựa chọn uống ngay sau khi thức dậy với mong muốn giảm cân, thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe. Không ít bà nội trợ duy trì thói quen uống nước cốt chanh khi bụng còn đói, thậm chí uống nguyên chất hoặc pha rất đậm đặc. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, cách sử dụng này có thể gây ra nhiều tác hại nếu duy trì trong thời gian dài. Ảnh minh họa
Tác động dễ nhận thấy nhất của việc uống nước cốt chanh lúc bụng rỗng là ảnh hưởng đến dạ dày. Chanh chứa hàm lượng axit citric cao. Khi dạ dày chưa có thức ăn, lớp niêm mạc không được bảo vệ đầy đủ để trung hòa axit. Việc đưa thêm axit mạnh vào thời điểm này có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát, ợ chua và làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc trào ngược axit. Với những người có tiền sử đau dạ dày, thói quen uống nước cốt chanh lúc đói càng dễ khiến bệnh tái phát hoặc diễn biến nặng hơn. Ảnh minh họa
Không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày, nước cốt chanh còn gây hại cho men răng. Axit trong chanh có khả năng bào mòn men răng, khiến răng trở nên nhạy cảm, dễ ê buốt và tăng nguy cơ sâu răng. Sau một đêm dài, lượng nước bọt tiết ra giảm, men răng ở trạng thái yếu hơn bình thường. Việc uống nước chanh ngay khi thức dậy sẽ khiến tác động ăn mòn diễn ra mạnh hơn, đặc biệt nếu thói quen này lặp lại hằng ngày. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, uống nước cốt chanh lúc bụng đói có thể gây rối loạn tiêu hóa ở một số người. Sau khi uống, nhiều người cảm thấy buồn nôn, đầy bụng, cồn cào ruột gan hoặc tiêu chảy nhẹ. Nguyên nhân là do axit kích thích nhu động ruột quá mức khi hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng hoạt động. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột và gây khó chịu kéo dài. Ảnh minh họa
Một quan niệm phổ biến khác là uống nước chanh lúc đói giúp “thải độc” cơ thể. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có cơ sở khoa học rõ ràng chứng minh chanh có khả năng thải độc như nhiều người vẫn tin tưởng. Ảnh minh họa
Trên thực tế, gan và thận mới là những cơ quan chính đảm nhiệm chức năng lọc và đào thải độc tố. Việc lạm dụng nước cốt chanh với mục đích thải độc không những không mang lại lợi ích rõ rệt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Chanh vẫn là loại quả giàu vitamin C và có lợi khi sử dụng đúng cách. Nếu muốn uống nước chanh, nên pha loãng với nhiều nước, tránh uống khi bụng hoàn toàn trống rỗng và không nên uống nguyên chất. Uống sau bữa ăn nhẹ hoặc dùng với lượng vừa phải trong ngày sẽ an toàn hơn cho dạ dày, răng miệng và hệ tiêu hóa. Thay vì chạy theo những thói quen truyền miệng, việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh mới là cách chăm sóc sức khỏe bền vững lâu dài. Ảnh minh họa
#Ảnh hưởng của nước chanh đến dạ dày #Tác hại của axit citric trong chanh #Bảo vệ men răng khỏi axit chanh #Thói quen uống nước chanh an toàn #Chanh và rối loạn tiêu hóa #Chăm sóc sức khỏe lâu dài đúng cách

