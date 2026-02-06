Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xúc phạm CSGT ở Thái Nguyên

N.Đ.M, thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo nội dung xuyên tạc, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng CSGT.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Vạn Xuân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, quá trình tuần tra trên không gian mạng, Công an phường phát hiện tài khoản facebook “Mao Dinh Nguyen” thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, kèm theo nội dung xuyên tạc, xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông trên môi trường mạng. Công an phường Vạn Xuân đã tiến hành xác minh, xác định N.Đ.M, sinh năm 1975, trú tại Tổ dân phố Hương Trung, phường Vạn Xuân là chủ tài khoản Facebook “Mao Dinh Nguyen” và là người đã chia sẻ, đăng tải các bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Qua quá trình làm việc, N.Đ.M đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, ngày 2/2/2026, Công an phường Vạn Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.Đ.M về hành vi " Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm.

Qua đây, Công an phường Vạn Xuân khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

