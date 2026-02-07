Hà Nội

Xã hội

Triệt xoá cơ sở sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Cần Thơ

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ vừa triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, bao bì…

Hạo Nhiên

Ngày 7/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu.

Trước đó, ngày 2/2, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hành chính xe bán tải mang BKD: 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển khi đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25 (hiệu siêu tạo mầm hoa P.K 60-60), 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1 (hiệu siêu đạm cá hồi Hàn Quốc) và 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40.

image-20260207145622-2.jpg
Đại tá Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo vụ án. Ảnh: CACT

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế Trần Phương Vũ khai nhận, toàn bộ số phân bón này do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, đang trên đường vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn tại TP Cần Thơ với giá trị khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, Vũ không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (SN 1993) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Đây là các cơ sở do Nguyễn Văn Thiệt (chồng của Triệu) làm chủ sở hữu và trực tiếp điều hành, còn Triệu giữ vai trò Giám đốc trên danh nghĩa.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2025, Nguyễn Văn Thiệt đã thành lập tổng cộng 4 pháp nhân, gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX. Đáng chú ý, cả 4 công ty này đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

image-20260207145622-12.jpg
Bên trong cơ sở sản xuất phân bón giả...

Các đối tượng đã tự ý sử dụng tên thương mại, mã số phân bón và quyết định lưu hành của các đơn vị khác như Công ty TNHH công nghệ Đông Tây và Công ty CP phân bón vật tư Carton mà không có bất kỳ hợp đồng gia công hay ủy quyền nào.

Tại cơ quan điều tra, trong khi Thiệt thừa nhận hành vi chỉ đạo sản xuất thì Trần Thị Triệu lại khai rằng mình không liên quan, chỉ thực hiện việc livestream bán hàng trên nền tảng TikTok.

Tiến hành truy thu tại các đại lý ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công an đã thu hồi thêm gần 4,6 tấn phân bón và 1.335 lít phân bón các loại. Tổng cộng có 4.113 đơn vị sản phẩm giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, bao bì. Tổng giá trị hàng hóa và thiết bị thu giữ ước tính trên 1,8 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất cà phê giả ở An Giang

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa triệt xoá đường dây chuyên sản xuất cà phê giả, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả, thu giữ số lượng lớn cà phê giả, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm liên quan.‎

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả, do Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) làm chủ, mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”.

Xem chi tiết

Xã hội

Chủ cơ sở giấm gạo nếp dùng axit công nghiệp đánh lừa người tiêu dùng

Chủ cơ sở ở Nghệ An dùng axit axetic công nghiệp pha với nước để sản xuất giấm gạo giả, dán nhãn “lên men tự nhiên” đưa hàng chục nghìn lít sản phẩm ra thị trường.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở Lộc Bình do Lê Thị Lộc làm chủ (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh) có dấu hiệu sản xuất giấm giả. Đối tượng đã thuê một căn nhà ở khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn làm nơi pha chế nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Từ tháng 12/2024 cho đến khi bị bắt, Trần Văn Huân đã chỉ đạo sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả.

Bắt chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Ngày 2/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa triệt xóa cơ sở sản xuất phân bón giả, kém chất lượng bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Cụ thể, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân - Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

2581f018-d817-40ee-b853-19e97a6e66fc.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối tượng Trần Văn Huân. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình
Xem chi tiết

